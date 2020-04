Nous devrons peut-être avoir plus d’événements par semaine lorsque le tennis reprendra

Nenad Zimonjic, ancien numéro un mondial du double, pense qu’il faudra du temps pour que le tennis revienne. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension de la saison jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Le tournoi le plus grand et le plus prestigieux du monde Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis 1945.

C’était le pire scénario possible et maintenant beaucoup craignent que nous ne voyions pas de tennis avant 2021. “Il y a beaucoup de voyages dans le sport et il reste à voir quelles seront les restrictions après les voyages, les stades et toutes les autres activités qui comprennent un grand nombre de personnes.

Il semble que cela va prendre beaucoup de temps pour que cela commence à ralentir “, a déclaré Zimonjic à Sport Klub.” La bonne chose est que le tennis est joué dans le monde entier et peut-être quelque part, ils proposeront un plan différent – pour organiser des tournois. dans la mesure du possible.

Peut-être même jouer plus de tournois par semaine pour que les joueurs aient une (meilleure) chance de jouer. “Le tennis est un sport spécifique, contrairement aux sports d’équipe où ils ont des salaires garantis. Dans le tennis, rarement qui a signé un contrat de parrainage sur une base annuelle.

Surtout ces paiements sont gagnés en jouant des tournois et comme ils ne peuvent pas jouer – c’est un gros problème pour tous les joueurs. “Zimonjic, 43 ans, voulait jouer jusqu’à Wimbledon et ensuite décider quoi faire ensuite. Le Serbe de 43 ans est l’un des joueurs de double les plus accomplis de l’histoire, ayant remporté 54 titres. Zimonjic est triple champion du Grand Chelem en double masculin et cinq fois champion du Grand Chelem en double mixte.