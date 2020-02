«Nous espérons avoir bientôt une deuxième édition du match en Afrique»

Avant sa chirurgie du genou qu’il a annoncée jeudi, la légende du tennis suisse Roger Federer a parlé à la publication suisse L’Illustre de son match d’exhibition Match in Africa contre Rafael Nadal et de la façon dont il espère en avoir une deuxième édition à l’avenir.

Federer dit que c’était un de ses rêves de jouer en Afrique et il espère revenir bientôt. “Ce n’était pas sans risque. Pourrions-nous vraiment remplir un si grand stade ou allions-nous s’écraser? J’aurais aussi joué dans un stade plus petit mais, quand nous avons vu que le match était complet en quelques minutes, j’étais tellement soulagé, tellement fier!

Au point que j’aurais volontiers organisé un deuxième match tout de suite, afin que tous les Sud-Africains intéressés puissent avoir un ticket. Mais cela aurait probablement été trop gourmand. Nous avons maintenant la motivation d’organiser, bientôt j’espère, une deuxième édition ici. “

Lors de leur visite au Cap, Federer et Nadal ont tous deux passé du temps avec les enfants là-bas et le champion du Grand Chelem à 20 reprises dit qu’il travaille bien avec les enfants en raison de sa propre expérience de père. “Lorsque d’autres joueurs professionnels organisent des photos avec des enfants, ceux qui n’ont pas d’enfants semblent souvent un peu contre nature.

Cela dit, je dois admettre qu’hier Rafa était très mignon avec les enfants. Il s’y est habitué avec sa propre fondation. Et pour moi, c’est vraiment facile. Au lieu de mes quatre enfants, il y en a cent à la fois, pas de problème.

Mes deux garçons avaient 6 ans en mai, ils ont donc exactement l’âge des enfants avec qui nous avons joué, Rafa et moi. Je sais parfaitement comment ils réagissent lorsqu’ils se cassent le visage ou ne comprennent pas immédiatement un exercice. Dans le passé, j’aurais été maladroitement plus maladroit. “

Le produit du match est reversé à la fondation Roger Federer, dont le Suisse de 38 ans dit vouloir se concentrer sur l’Afrique du Sud, puisque sa mère est originaire de là-bas, et sur la Suisse. “Il est logique que nous ayons concentré la fondation sur l’Afrique car elle est sud-africaine.

Passant des juniors au circuit ATP, j’ai eu la chance d’être entouré des bonnes personnes, qui m’ont montré le chemin: Marc Rosset, l’entraîneur Peter Lundgren et Peter Carter, qui aussi prennent soin de moi comme un petit frère. Mais bien sûr aussi mes parents.

Un jour, l’engagement envers l’Afrique est devenu évident. (La Suisse) m’importe aussi. Beaucoup de gens pensent qu’avec nous tout le monde va bien. Nous ne devons pas oublier les enfants de familles brisées. En Afrique, l’idée de se concentrer sur la région sud est également liée à une question de coûts.

Comme tous les pays où la fondation est active sont voisins, l’organisation ne gaspille pas inutilement de l’argent sur les frais administratifs. Et ici, dans le sud du continent, nous avons vu que la formation est vraiment nécessaire.

J’ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec les enfants. Pas seulement une promotion, mais quelque chose qui implique un contact direct. De plus, la souffrance physique m’affecte simplement trop. Je peux à peine le supporter. J’ai donc opté pour la formation. Qui, avec la santé, représente l’avenir et est si important dans la vie.

Ils (mes enfants) savent pourquoi maman et papa ne sont pas avec eux pendant quelques jours. Ils ont demandé et je leur ai dit ce que nous faisions ici avec la fondation. Ils le comprennent déjà très bien. J’espère que, plus tard, eux aussi redonneront un peu de leur chance pour une cause qui leur sera chère. ”