“Nous espérons voir Roger Federer et Serena Williams en 2021”

PDG de Wimbledon Richard Lewis espère Roger Federer et Serena Williams pourra participer à l’édition 2021 des Championnats après que la pandémie COVID-19 ait contraint les organisateurs à annuler le tournoi historique cette année.

Federer a été opéré du genou droit après le Match pour l’Afrique 6, et son retour sur le terrain était prévu pour le swing, mais il y a maintenant de nombreux doutes sur toute la saison de tennis 2020. Le Suisse Maestro et l’Américain ont été parmi les premiers joueurs à réagir à la nouvelle en exprimant leur déception et leur tristesse.

Lewis a déclaré: «Nous serions ravis de les revoir tous les deux. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas attendre. Nous espérons que nous nous amuserons encore plus l’année prochaine. “Pendant ce temps, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension de la saison au moins jusqu’au 13 juillet.

Craig Tiley, PDG de Tennis Australia, a avoué qu’il n’y a actuellement aucune garantie qu’il sera en mesure de reprendre le jeu d’ici la fin de 2020. «C’est une situation difficile pour tout le monde. Ce serait vraiment merveilleux si le sport pouvait récupérer.

Mais je ne pense pas qu’il soit irréaliste de dire qu’il n’y aura plus de tennis en 2020. Mon optimisme m’amène à penser que les choses vont s’arranger plus tôt que nous ne l’imaginons “, a déclaré Lewis. En tout cas, grâce à une assurance souscrite en 2003 , au moment de l’épidémie de SRAS (politique prévue en cas de pandémie virale), elle permettra à Wimbledon d’économiser une grande partie des bénéfices, couvrant près de 100 millions de livres sterling.