«Nous étions censés nous voir trois jours après le crash»: Maria Sharapova sur Kobe Bryant et son influence sur elle

Maria Sharapova prend sa retraite du tennis professionnel à 32 ans car elle ne peut plus supporter la douleur.

“Je regarde des photos de moi-même et de la motion où je suis sur le point de frapper la balle, et je suis en l’air ou juste au moment où je prends contact”, a-t-elle déclaré mardi, “et je ne peux même pas regardez-le parce que ça me fait grincer des dents. J’ai tellement de douleur. “

Sharapova est l’un des athlètes vedettes les plus riches et les plus mondialement reconnaissables du 21e siècle. Elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de retrouver sa forme maximale après une suspension pour utilisation d’une substance interdite en 2016.

La douleur a été un compagnon presque constant au cours des deux dernières années. Elle a dû faire face à des lésions récurrentes des tendons de son épaule droite et à une inflammation de ses avant-bras. Cela lui a rendu la tâche atrocement difficile à saisir même une raquette, et encore moins à déchirer un coup droit.

L’influence de Kobe Bryant sur Maria Sharapova

Après la nouvelle de la mort de Kobe, elle a exprimé son incrédulité. Elle et Kobe ont fait connaissance alors qu’elles approuvaient toutes deux la marque Nike. Sharapova mentionne qu’elle n’oubliera jamais la générosité de Kobe. Il était toujours là pour elle dans ses moments les plus difficiles.

Kobe et Gigi💔 C’est incroyablement difficile à traiter. Je n’oublierai jamais votre générosité et le temps que vous avez mis de côté dans certains de mes moments les plus difficiles. Je suis éternellement reconnaissant. Mon cœur est avec vous et votre belle famille. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L

– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 26 janvier 2020

“Nous étions censés nous voir trois jours après le crash”, a expliqué Sharapova. Sharapova a également expliqué que Bryant avait été une «caisse de résonance incroyable» tout au long de sa carrière.

Elle avait contacté Kobe pour lui demander son aide pour savoir comment faire face à sa douleur constante. Elle savait qu’il était temps pour elle de prendre sa retraite et la mort de Kobe l’a rendu encore plus clair pour elle.

«Je pense que nous semblons tous parfois dans notre voyage comme plus grands que nature à cause de ce que nous faisons. Tout le monde est incroyablement fragile », a-t-elle déclaré à propos de Bryant. “Et si quoi que ce soit, cela vous ouvre simplement les yeux sur ce qui compte dans la vie, alors c’était aussi un moment où j’ai eu une très bonne réflexion sur mon avenir.”