Nous examinerons la situation après quelques mois

Kristoff Puelinckx, le directeur du tournoi de l’ATP Antwerp Open, a déclaré que lui et son équipe passeraient en revue la situation au cours de l’été avant de prendre un appel pour leur tournoi. L’Open européen est prévu pour le 18 octobre et avec la suspension de l’ATP Tour pour les 6 prochaines semaines, Puelinckx et son équipe ont la chance de disposer d’un peu plus de temps pour décider de leur futur plan d’action par rapport à d’autres tournois en Europe au cours de la saison de la terre battue et la saison de l’herbe dans les prochains mois.

Selon le site Web de Tennis Actu, Puelinckx dit: “Analysons la situation en temps voulu et restons calmes … Je serais beaucoup plus inquiet si cela devait se jouer dans deux mois, ici … Mais au-delà de cela, qui peut aujourd’hui savoir avec certitude quelle sera la situation dans six mois? Dans notre position, il faut certainement attendre l’été avant d’envisager des changements ou non. “

Parlant de la tenue du tournoi sans spectateurs, Puelinckx a déclaré que les pertes financières pour des tournois plus petits comme le sien en raison de la perte de ventes de billets seraient beaucoup moins importantes par rapport à un grand événement comme Indian Wells.

“On peut être vite fixé … Il faut voir de quel genre de tournois nous parlons. Indian Wells a attiré près de 500 000 spectateurs alors que l’an dernier à Anvers, nous en avons approché 30 000 en une semaine … Chez nous, les revenus de billetterie ne dépassent pas 15 % du budget total.

Il peut être plus supportable pour les tournois plus petits, et nous verrons ce qui se passera bientôt. “L’Open européen est un tournoi masculin ATP Tour 250 qui se déroule à Anvers, en Belgique. Il était nouveau pour l’ATP World Tour 2016 et 2020 marquerait la cinquième édition du tournoi L’année dernière, l’événement a été remporté par Andy Murray, qui a battu Stan Wawrinka 3–6, 6–4, 6–4 en finale.