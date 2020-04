“Nous, les entraîneurs, ne sommes protégés d’aucune façon”

Ceci est la première partie d’une interview en deux parties avec l’entraîneur Sam Sumyk. Le tennis a latté ses écoutilles en essayant de surmonter le danger pour la santé qui entoure le monde maintenant. Non seulement les joueurs sont restés sans options, mais les joueurs de niveau inférieur ont également du mal à se passer de rémunération pour les repousser dans cette situation proche de la guerre.

TennisWorld USA a eu la chance de parler avec Sam Sumyk sur le sujet. L’entraîneur français a ouvert la conversation en reconnaissant que le tennis n’était qu’une des différentes entités dont la continuité avait été perturbée par le coronavirus.

Ajoutant que la suspension de la tournée était «absolument compréhensible» dans les circonstances, Sumyk a élargi le contexte du sujet. Sumyk a souligné que les entraîneurs et les autres membres de l’équipe d’entraîneurs des joueurs étaient confrontés au même sort que les joueurs dont les tournées étaient momentanément interrompues.

“Ce n’est pas seulement pour les joueurs, (mais) c’est aussi pour certains entraîneurs, pour les physios, les entraîneurs de fitness, tout le monde qui est, en quelque sorte, autour d’un athlète”, a-t-il déclaré. Souligner ce fait, cependant, n’a pas obscurci l’objectivité de Sumyk quant à la gravité du problème et l’a priorisé par rapport au tennis professionnel.

«Oui, c’est difficile mais encore une fois, nous devons traverser la tempête et la priorité est de traverser la tempête et de rester en aussi bonne santé que possible. Ensuite, nous recommencerons à penser au travail ». Vis-à-vis du travail et de son redémarrage, Sumyk a déclaré que cela ferait plaisir à tout le monde associé au sport si la saison recommençait en juillet, après la deuxième prolongation de son verrouillage.

Cependant, Sumyk n’a pas tardé à préciser que ce bonheur avait un piège. «J’espère juste que nous ne nous précipitons pas. Tout est en sécurité avant de recommencer quelque chose », a-t-il déclaré. “Et, une fois que c’est sûr, je pense que les gens vont essayer de revenir à la normalité aussi vite que possible parce que c’est ce qui les mettra à l’aise, et tout le monde veut être dans une (a) situation confortable”.

Les syndicats de tennis sont-ils l’avenir du jeu? Avant l’arrêt du jeu en mars, bien que les syndicats de tennis aient été discutés comme une possibilité, il y avait des doutes quant à sa création en tant que pilier de bonne foi soutenant les temps à venir du tennis.

“Je pense qu’il serait très intéressant d’avoir ou de créer une sorte d’union, une sorte de groupe uni”, a déclaré Sumyk, se félicitant de la perspective d’avoir une union de tennis. Mais, pour lui, la nécessité de former un groupe pour faire valoir les intérêts des parties de tennis est ressentie autant par les entraîneurs que par les joueurs.

En effet, Sumyk estime que les joueurs ont une représentation – une voix pour parler en leur nom – dans l’ATP et la WTA. «Mais les entraîneurs», a-t-il expliqué, «nous n’avons aucune conversation, nous ne sommes protégés d’aucune façon lorsque nous travaillons avec un athlète… Ce serait très bien de voir émerger une sorte d’union, un groupe qui essaie pour le mieux dans l’intérêt des entraîneurs et dans l’intérêt supérieur du tennis ».

Invité à donner son avis sur les raisons pour lesquelles un syndicat fonctionnerait positivement, Sumyk a répondu que les opinions formulées collectivement l’emportaient sur celles qui étaient formulées à titre individuel. «J’ai toujours cru qu’un (syndicat) créerait une sorte de force… Donc, vous serez également dans un bon endroit pour partager beaucoup d’opinions et d’idées et c’est un bon début».

Pourtant, l’homme de 53 ans ne voulait pas que l’émergence d’un syndicat se limite à n’être qu’un début. Ce qui lui importait, a-t-il dit, c’est que ceux qui dirigeaient ce dit syndicat – chaque fois qu’il en était ainsi – étaient neutres.

Spécifiant ses préférences pour la bonne personne à la tête de cette guilde, Sumyk a observé: «(Ils) ne devraient pas être entraîneurs, (ils devraient être) des gens du tennis peut-être mais des gens neutres (qui) n’ont absolument aucun intérêt pour cette situation particulière» .

Comment et où cette idée déterminera l'avenir du tennis – non seulement du point de vue de Sumyk mais aussi de celui de ses collègues – reste un fil conducteur à retenir. Maintenant, pendant la saison morte forcée en cours et plus tard, dans la foulée immédiate et à long terme, une fois que le tennis reprend.