“Nous n’aurons aucune pression contre l’Espagne”

Après avoir surpris l’Uruguay lors de la première journée de la Coupe ATP, l’équipe japonaise a réussi à vaincre la Géorgie 2-1 dans le groupe B. Yoshihito Nishioka et Go Soeda ont tous deux remporté leur deuxième match en simple du tournoi pour prendre une avance inattaquable de 2-0 sur l’équipe. La Géorgie au RAC Arena de Perth.

“J’ai essayé de faire ce qu’il ne voulait pas faire”, a déclaré Nishioka après sa victoire sur Nikoloz Basilashvili. «Je sais qu’il aime frapper fort le ballon. Bien sûr, il peut frapper un as plusieurs fois, mais il manque également plusieurs fois.

J’ai essayé de faire beaucoup de balles en utilisant mon style de tennis – en bougeant beaucoup, en utilisant la balle de lune ». “Il jouait bien et j’étais aussi très serré, parce que je devais gagner le match, surtout en tant que joueur n ° 2 en simple”, a déclaré Soeda.

«Mais depuis le deuxième set, j’ai juste essayé de me concentrer, de me concentrer sur les points. Je ne savais pas comment il jouait, alors j’ai regardé YouTube et le match contre l’Espagne. C’était vraiment difficile de le jouer, il a un énorme coup droit… Le prochain match en simple [against Roberto Bautista Agut of Spain on Wednesday], Je n’aurai aucune pression, donc je peux faire plus ».

“Yoshi a maintenant battu deux bons joueurs avec un très bon tennis, et il nous a montré que son potentiel est si grand”, a ajouté le capitaine de l’équipe du Japon, Satoshi Iwabuchi. «Allez aussi, qui n’a pas eu un match facile… Nous avons gagné les deux matchs nuls. Dans deux jours, nous jouerons contre l’Espagne. Jusqu’ici tout va bien”.