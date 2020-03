Nous n’avons jamais pensé à nous séparer

Les Bryan Brothers sont l’équipe de double la plus réussie de l’histoire du tennis, et avant de raccrocher leurs raquettes à l’US Open de New York plus tard cette année, les frères veulent gagner quelques titres de plus pour couronner leur glorieuse carrière, dans un entretien au Lo Angeles Times.

Les Bryans jouent à Indian Wells, qu’ils ont remportés en 2013 et 2014, cette semaine. «Difficile de ne pas aimer ça. C’est l’un des tournois de double les plus difficiles. Nous sommes arrivés à la finale (en 2003) et nous avons été confrontés à Yevgeny Kafelnikov [of Russia] et Wayne Ferreira [of South Africa].

La veille du match, ils sont venus nous voir et nous ont dit qu’ils étaient fatigués, qu’ils étaient sur la route depuis longtemps et qu’ils voulaient rentrer chez eux. Pourrions-nous partager l’argent et ils nous donneraient le titre? Nous avons parlé à notre père. Nous avions alors 25 ans et nous sommes arrivés à la conclusion que nous gagnerions et nous voulions le faire sur le terrain.

Donc, nous avons dit non. Nous jouerions pour ça. Nous faisions. Et nous avons perdu ». Leur décision de prendre leur retraite bien qu’ils figurent toujours parmi les meilleures équipes du monde est liée à l’usure de leur corps. Bob Bryan a subi une chirurgie de la hanche en 2018.

Les frères sont actuellement classés à égalité au 27e rang du classement ATP double. Bob Bryan ajoute qu’ils n’ont jamais envisagé de rompre au cours de leur carrière – et Mike n’a joué avec Jack Sock qu’en raison de la blessure de Bob. “Nous n’avons jamais envisagé de rompre.”