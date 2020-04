“Nous n’avons pas de revenus et les dépenses augmentent”

La suspension des circuits ATP et WTA pourrait avoir des conséquences très négatives pour certains joueurs de tennis, en particulier pour les joueurs qui luttent chaque année pour atteindre le top 100 et équilibrer les dépenses totales entre un Challenger et un autre.

Pablo Carreno Busta a parlé de l’impact de la pause forcée sur les joueurs de tennis dans une interview: “Les joueurs en Espagne sont des travailleurs indépendants. Actuellement, je n’ai pas de gros problèmes parce que j’ai réussi à gagner assez d’argent, mais j’ai des collègues qui vivent avec Leurs parents.

Comme tous les travailleurs indépendants, nous ne pouvons pas travailler pour le moment et donc notre bénéfice est nul, les dépenses continuant d’augmenter. «Nous payons les hypothèques, les entraîneurs et les membres de notre équipe. Ce sont des moments très difficiles.

Nous vivons dans une société où les athlètes sont considérés comme privilégiés, avec de grandes maisons luxueuses, mais il y a beaucoup de joueurs de tennis qui n’ont pas les mêmes revenus et ressources que les autres. Il y a des communautés en Espagne qui ont perdu tout intérêt pour le tennis, une communauté où le sport se meurt.

Il est nécessaire de créer un système de tournois, comme en Italie, un pays qui accueille des événements ATP, Challenger et Futures. Avoir une chaîne de télévision réservée au tennis serait un excellent moyen de faire participer à nouveau les gens. Je pense que c’est nécessaire. “

Carreno Busta ne pense pas qu’il sera facile de reprendre le sport cette année: “Nous espérons que la pause durera le moins possible car retrouver le niveau sera compliqué. On n’aura pas de tennis avant le 13 juillet au moins, mais je pense que la pause sera prolongée.

Nous espérons qu’ils trouveront bientôt un vaccin, mais ce ne sera pas possible de sitôt. “En attendant, de nombreux joueurs et associations de tennis font la promotion d’événements et de défis bénéfiques en ligne afin de trouver des fonds pour leurs collègues en difficulté.