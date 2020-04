“Nous ne pourrons pas jouer au tennis sans cure”

Rafael Nadal a donné une interview au cours de laquelle il a parlé de la situation difficile à laquelle le monde est confronté en raison de la pandémie de COVID-19 et de toutes les répercussions sur les gens et le tennis: “Comment va mon (verrouillage)? Je vais mieux, même si je suis toujours conscient de toutes les nouvelles qui arrivent.

“J’ai fait mes exercices physiques un peu découragés, pendant quelques jours, puis j’ai essayé d’être plus optimiste et je travaille ma routine. Je veux rester actif et ce n’est pas facile dans ces circonstances. Moi aussi j’ai pris un quelques kilos durant cette période.

Le tennis est la chose la moins importante pour moi en ce moment. ” L’Espagnol, en référence aux problèmes sociaux et à la reprise du tennis, a fait ces déclarations intéressantes: “Quand il y a des gens qui vivent ces mauvais moments, je ne peux pas penser à ma carrière, mais à mon avis, je ne pense pas que nous allons jouer à court ou moyen terme, sans remède contre le coronavirus.

Notre sport est mondial: organiser un tournoi de tennis implique de mobiliser de nombreuses personnes d’un endroit à un autre partout dans le monde et cela devient donc très compliqué. Nous essayons également de trouver la meilleure façon d’aider les joueurs de tennis qui ont des problèmes à survivre.

Les 100 meilleurs joueurs de tennis du monde n’auront aucune difficulté, mais il faut aussi penser au reste de l’ATP “, a-t-il déclaré. Officiellement l’ATP, la WTA et l’ITF ont arrêté toutes leurs activités jusqu’au 13 juillet, même si la suspension de la WTA édition de la Coupe Rogers qui aura lieu en août a été annoncée.

Dans quelques semaines, nous aurons les décisions officielles concernant les autres tournois à jouer pendant le swing américain: il y a de nombreuses hypothèses, parmi lesquelles des matchs à huis clos ou, au pire, l’annulation des tournois.