«Nous ne pouvons pas comparer Pete Sampras et Andre Agassi»

En 2001 et 2002, Roger Federer s’était imposé comme l’un des joueurs à battre sur le circuit ATP, améliorant son jeu sur toutes les surfaces et marquant les premiers résultats notables aux Majors et aux Masters 1000. En 2001, Federer était le quart de finaliste à Roland Garros et Wimbledon, faisant ses premiers pas importants au All England Club après ce palpitant 7-6, 5-7, 6-5, 6-7, 7-5 triomphe sur la sept fois champion Pete Sampras au quatrième tour.

Un adolescent a triomphé après trois heures et 40 minutes, supportant tous les obstacles et restant concentré jusqu’au dernier point pour l’emporter et atteindre les huit derniers où il a perdu trois sets serrés contre Tim Henman, aux prises avec une blessure à l’aine au cours des sept derniers jours.

Sampras a eu ses chances dans les phases finales du décideur, mais ce n’était pas pour lui, Federer dépassant le sommet avec une pause tardive pour remporter l’un de ses triomphes les plus chers de sa carrière. Quelques mois plus tard, le jeune Suisse a eu la chance de jouer contre l’autre légende américaine Andre Agassi au quatrième tour de l’US Open, perdant en deux sets et établissant un autre affrontement avec lui à Miami en mars de l’année prochaine.

C’était la première finale du Masters 1000 pour Roger et une autre défaite contre Agassi qui a ramené la rencontre à la maison en quatre sets malgré un retard de 4-2 dans le quatrième, recommençant à zéro et marquant quatre matchs consécutifs pour éviter le décideur et gagner le cinquième Open de Miami. trophée.

“Pour moi, Pete Sampras et Andre Agassi sont des joueurs différents. Quand j’étais jeune, Pete était mon préféré tandis qu’Andre ne l’était pas. Je ne sais pas, c’était plus spécial à Wimbledon qu’ici à Miami, même si j’aime ça placer beaucoup.

Wimbledon a une plus grande tradition et je ne peux pas comparer mon match contre Sampras là-bas à celui que j’ai joué contre Agassi ici. ”