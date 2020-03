“Nous ne pouvons pas tous être Rafael Nadal ou Roger Federer”

Le Brésilien Seyboth Wild, qui se qualifie pour la finale de l’Open Chili Dove Men + Care à Santiago, espère devenir le plus jeune joueur à remporter un titre sur l’ATP Golden Swing depuis que son idole Rafael Nadal l’a fait à Acapulco il y a 15 ans.

Dimanche, Wild affronte la sensation norvégienne Casper Ruud. S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Wild a déclaré: «Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer… c’est tout simplement incroyable. Rafa est un joueur, je ne pense pas que quiconque va faire dans 200 ans ce qu’il a fait sur terre battue ou même atteindre son niveau de tennis ou gagner les tournois qu’il a gagnés et être la personne qu’il est.

Mais si je pouvais accomplir comme 15, 20% de ce qu’il a fait dans sa vie, ce serait incroyable. Je pense que chaque match que vous gagnez lors d’un événement ATP Tour, il vous donne tellement de confiance, il vous donne tellement de force pour croire en vous, pour mieux jouer au fil des matchs.

Je pense que ça avait une assez bonne [impact] sur ce que je fais cette semaine. “[It’s my] passion de jouer au tennis, combien j’aime le sport et combien j’aime faire de la compétition. Je pense que c’est une chose que tous les joueurs sud-américains ont.

Nous sommes juste plus émotifs que les Européens. Peut-être que nous sommes comme les Australiens, comme Lleyton Hewitt. C’est quelque chose de différent que nous avons. Pas nécessairement mieux, mais différent ». Wild n’a que 19 ans et dit qu’il sait qu’il a beaucoup à développer dans les années à venir.

“Je pense que c’est la bonne chose d’avoir 19 ans, car je suis déjà dans une finale d’un événement ATP Tour et j’ai encore beaucoup à développer. Donc j’ai encore beaucoup d’espace pour grandir, j’ai encore beaucoup de choses à développer dans mon jeu.

Nous pouvons toujours faire mieux chaque jour. Le fait que je le sache et le fait que les joueurs de tennis le savent, c’est ce qui nous émeut, c’est ce qui nous fait nous réveiller tous les jours et vouloir aller s’entraîner et vouloir se battre tous les jours.

C’est ce qui fait que Roger Federer remporte chaque jour des tournois. Il est derrière Nadal [right now], mais nous ne pouvons pas tous être Nadal, nous ne pouvons pas tous être Federer. C’est juste la motivation que nous avons ». Le jeune de 19 ans vise également à devenir le premier Brésilien depuis Thomaz Bellucci à Genève 2015 à remporter un titre ATP Tour.

“Je veux être le meilleur joueur possible. Mieux que moi tous les jours. Je n’ai pas d’objectif de titres, je n’ai pas d’objectif de classement. Je veux juste faire de mon mieux et être heureux tribunal”.