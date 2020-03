«Nous ne reprogrammerons pas pour vous! – La Laver Cup pose la loi à l’Open de France sur les projets de coronavirus

L’Open de France a reçu un contrecoup furieux de la Coupe Laver après avoir pris la décision de provoquer un conflit d’horaire en raison de la crise des coronavirus.

Les chefs de Rolland Garros ont répondu à l’épidémie de coronavirus en annonçant de façon choquante que le tournoi était passé du mai au 20 septembre-4 octobre.

Cela signifie un affrontement direct avec la Laver Cup, qui doit avoir lieu au cours de la première semaine.

Cependant, avec l’événement déjà complet, la Coupe Laver a répondu avec force.

“Cette annonce a été une surprise pour nous et nos partenaires – Tennis Australia, l’USTA et l’ATP”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Cela soulève de nombreuses questions et nous évaluons la situation.

“Pour le moment, nous voulons que nos fans, sponsors, diffuseurs, personnel, bénévoles, joueurs et la grande ville de Boston sachent que nous avons l’intention de tenir la Laver Cup 2020 comme prévu.”

L’Open de France a également été attaqué par l’US Open et de nombreux joueurs pour leur décision soudaine, et est accusé d’agir de manière égoïste et indépendante alors que le tennis devrait travailler ensemble,

