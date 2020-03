Nous ne sommes pas favoris mais nous laisserons tout sur le court

Le meilleur bosniaque Damir Dzumhur a donné un léger avantage à l’Afrique du Sud avant son match nul en Coupe Davis mais insiste pour que les joueurs bosniaques laissent tout sur le terrain. La Bosnie-Herzégovine et l’Afrique du Sud devraient se rencontrer dans un match nul du Groupe mondial de la Coupe Davis, car les Bosniaques accueilleront l’équipe sud-africaine à Arena Zenica sur une surface intérieure dure.

La championne de Sofia Mirza Basic, Nerman Fatic et Tomislav Brkic ont également été nominés pour le match nul par le capitaine de l’équipe de la Coupe Davis de Bosnie, Zoran Zrnic. Pendant ce temps, le capitaine de l’équipe sud-africaine de Coupe Davis, Marcos Ondruska, a sélectionné l’étoile montante Lloyd Harris, Ruan Roelofse, Khololwam Montsi et la star du double Raven Klaasen.

“Nous sommes tous extrêmement satisfaits de la surface, nous avons d’excellentes conditions. Nous sommes ici depuis quelques jours pour nous entraîner.” Dzumhur a déclaré, via SportSport. “Nous sommes tous en bonne santé et c’est la chose la plus importante.

Nous donnons tous à 100% pour l’équipe. Je peux garantir que chacun de nous va tout donner et que nous essaierons de faire de notre mieux. “Au niveau du classement, ce sont de légers favoris, donc je ne les appellerais pas favoris.

C’est peut-être plus facile (de jouer) de cette façon. J’espère que nous obtiendrons la victoire avec l’aide de nos fans. Chaque match de la Coupe Davis est très important pour nous. ”