“Nous ne sommes toujours pas sûrs” – Ashleigh Barty lors de la réouverture de la tournée de tennis

La numéro un mondiale Ashleigh Barty a du mal à maintenir sa forme et son niveau de tennis pendant la période de suspension incertaine. Elle n’est pas sûre de sa forme à son retour sur le circuit.

De plus, Barty n’est pas sûr de la date réelle de la fin de la suspension prolongée de la tournée de tennis. “C’est un peu difficile de s’entraîner avec la même intensité que d’habitude”, a déclaré Barty au Sunday Herald Sun. “Évidemment, nous ne savons toujours pas quand nous y retournerons. Maintenant, il s’agit de maintenir si et quand nous aurons l’occasion de rejouer cette année, vous pouvez en quelque sorte actionner cet interrupteur et partir de là. “

Dimanche, il y avait des rapports qui indiquaient la prolongation de la suspension jusqu’au 3 août 2020. Cependant, une confirmation officielle d’ATP et de WTA Tours n’a pas encore été reçue.

Barty a continué à évoquer les conséquences de la pause sur son tennis. «Juste un peu assis, c’est vraiment bizarre. Vous vous préparez pour cette balançoire (en dur), puis vous reprenez l’avion pour l’Australie. C’est différent pour tout le monde. Pour les joueurs de tennis, il y a cette incertitude. Nous avons besoin que le monde entier soit clair avant de pouvoir recommencer notre tournée. » elle a ajouté.

Ashleigh Barty en contact avec les pairs de la WTA

Vendredi, la championne en titre de l’Open de France Ashleigh Barty a eu 24 ans et elle a déclaré qu’elle avait été en contact avec ses camarades de la WTA.

«Les compétitions nationales ont la chance de reprendre le dessus, mais pour un sport mondial, il est un peu unique d’être dans ce schéma de maintien. Toutes ces filles avec qui j’ai eu de très bonnes relations et avec qui je suis de bons amis sur le plan personnel. Nous discutons également de ce qui pourrait être le prochain pour nous et tout le monde essaie d’obtenir ces nouvelles informations », a-t-elle déclaré.

Cette année, Ashleigh Barty a remporté le titre à Adélaïde et a participé à l’Open d’Australie en tant que nette favorite pour sa couronne de slam à domicile. Elle a atteint les demi-finales et n’était qu’à deux points de réussir les deux sets dans son match contre l’éventuelle championne Sofia Kenin.