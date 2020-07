« Nous nous attendons à ce que la plupart des joueurs viennent à notre événement », déclare le directeur du tournoi de l’Open de France

Le directeur du tournoi de Roland Garros, Guy Forget, est optimiste sur le fait que la majorité des meilleurs joueurs de tennis du monde participeront à l’Open de France de cette année.

Le Grand Chelem de terre rouge a été reporté au 27 septembre-11 octobre en raison de la pandémie de coronavirus avec l’US Open qui a lieu dans sa fente d’origine du 31 août au 13 septembre.

Cependant, certains joueurs ont soulevé des points d’interrogation concernant non seulement les allers-retours des deux majors, mais également les différentes mesures de santé et de sécurité introduites pour combattre Covid-19.

Il a été suggéré que le champion en titre Rafael Nadal pourrait se retirer de l’US Open pour se concentrer sur Roland Garros tandis que d’autres pourraient simplement jouer à Flushing Meadows.

Cependant, Forget est confiant que «la plupart des joueurs» concourront à Paris.

« Eh bien, vous savez, l’ATP et la WTA ont travaillé très dur avec nous et les Grands Chelems ensemble pour pouvoir établir un calendrier pour la fin de la saison où les joueurs peuvent jouer autant que possible », a-t-il déclaré à Eurosport.

« Vous savez que beaucoup de joueurs souffrent beaucoup de ne pas pouvoir gagner leur vie, donc ce que nous essayons, nous tous, de faire maintenant, c’est d’offrir un calendrier où ils peuvent réellement jouer. Il y aura beaucoup d’événements comme vous le savez, certains se succèdent.

«Aucun des événements n’est obligatoire, donc les joueurs choisiront essentiellement où et quand ils veulent jouer. Je pense que c’est juste, vous savez, en tant que Grand Chelem – New York ou Paris – nous nous attendons à ce que la plupart des joueurs viennent à notre événement, mais finalement certains ne dépendront pas d’où ils viennent. «

Alors que l’US Open sera un événement à huis clos, Roland Garros a confirmé que les stades seront remplis « jusqu’à 60% ».

Roland Garros confirme la capacité «jusqu’à 60%» pour l’Open de France et les protocoles Covid-19 pour les joueurs en cours de finalisation

« J’ai hâte de voir tous les joueurs, les femmes et les hommes, parce que je sais que nous verrons un sourire sur leurs visages », a déclaré Forget. «Je ne peux pas attendre qu’ils découvrent le nouveau court Philippe Chatrier avec le toit parce que c’est quelque chose dont nous rêvons depuis tant d’années. Et j’ai hâte de voir la compétition car le niveau de tennis auquel nous assistons chaque année est tout simplement incroyable.

«Et chaque année, je suis étonné quand je m’assois sur le côté du terrain pendant un certain temps et je vois ces femmes et ces hommes jouer à un niveau de tennis aussi élevé. Espérons que ce sera avec les fans. Jusqu’à présent, nous parlons de 50% de fans, et je suis sûr que tous les gens auront la chance d’être sur le terrain pour ces matchs. Nous serons ravis. «

