«Nous nous attendons à voir Roger Federer de retour l’année prochaine»

Craig Tiley, directeur général de Tennis Australie, a déclaré qu’il s’attend à ce que Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, revienne l’année prochaine, ce qui devrait donner aux fans de la légende suisse l’espoir que 2020 ne sera pas la dernière année pour Federer en tournée.

Après avoir perdu contre Novak Djokovic en demi-finale à Melbourne jeudi, Federer avait commenté son retour en disant: “On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais surtout mon âge, on ne sait pas. Je suis confiant.”

Je suis heureux de ce que je ressens, pour être honnête. J’ai traversé un bon bloc d’entraînement. Aucun projet de retraite. De ce point de vue, nous verrons comment se passe l’année, comment tout se passe en famille. Nous partirons de là. Bien sûr, j’espère être de retour. “

S’adressant à The Age, Tiley a commenté: “Je serais très prudent de spéculer sur la fin de la carrière de Roger Federer. Il joue aussi bien que jamais et a certainement encore la faim. Roger a une joie évidente dans son jeu.”

Il aime clairement encore beaucoup jouer au tennis. Roger a prouvé à maintes reprises qu’il a des pouvoirs incroyables de récupération et d’endurance. Avec tout cela à l’esprit, nous nous attendons à le revoir l’an prochain. “Federer a déclaré que son objectif pour la saison 2020 est de remporter l’un des six événements majeurs de l’année – les 4 tournois, les finales de fin de saison ou Il a souvent dit qu’il continuerait à jouer tant que sa famille accepterait les voyages et que son corps tiendrait.