“Nous nous évitons surtout” – Novak Djokovic à propos du partage des vestiaires avec Rafael Nadal et Roger Federer

Alors que Novak Djokovic se repose et profite de sa 17e victoire pour le titre majeur, l’approche rapide des Dubai Duty Free Tennis Championships. Mais pendant ce temps, alors que Novak récupère, il a donné une conférence de presse de grande envergure. La conférence a soulevé des questions intéressantes et des réponses encore plus intéressantes.

La superstar serbe profite actuellement d’un peu de temps libre sur les courts de tennis. Il a remporté son 17e titre du Grand Chelem à Melbourne ce mois-ci après deux semaines d’essais.

Novak Djokovic dans les vestiaires

Il jouera ensuite à l’Open de Dubaï qui commence le 24 février. Un événement ATP 500, l’Open de Dubaï est toujours une affaire passionnante avec de nombreux meilleurs joueurs du monde qui y participent. Cette fois-ci, rejoindre Novak Djokovic sont des noms alléchants comme Roger Federer, Gael Monfils, Stefanos Tsitsipas et Fabio Fognini pour n’en citer que quelques-uns.

En attendant le tournoi en Serbie, Djokovic a donné la conférence de presse. Et la dernière question de la conférence de presse était peut-être la plus inattendue et un peu drôle aussi.

De toutes choses, un journaliste a demandé à Novak ce que c’était que de partager un vestiaire avec Rafael Nadal et Roger Federer lors des grands matchs. Comme toujours, Djokovic était un sport et a répondu à la question avec une touche d’humour, mais aussi la vérité.

«Nous nous évitons surtout (éclats de rire). Les vestiaires ne sont pas si grands partout, alors nous nous cachons parfois derrière nos casiers ou quelque chose comme ça. »

Maintenant que vous y réfléchissez, c’est en fait une question intéressante. Que se passe-t-il lorsque deux concurrents féroces sont ensemble dans une petite pièce? Surtout quand ils sont sur le point de se battre dehors, sur le terrain.

Novak avait plus à ajouter à sa réponse.

“Parfois, nous prenons des cabines de douche les unes à côté des autres, mais nous ne regardons pas (gloussant). C’est un peu inconfortable, nous sommes dans des situations délicates avec notre équipe, d’énormes émotions sont en jeu. “

Ces trois joueurs sont des gentlemen de bout en bout. Sans aucun doute, ils se sourient et se reconnaissent même quelques instants avant de devoir sortir et se faire face à travers le filet. Mais la tension dans l’air doit être absolument palpable dans les vestiaires avant le plus grand des matches entre ces trois.