“ Nous pensions que cela pourrait arriver ” – Le chef de l’Open de Barcelone lève le voile sur l’annulation du coronavirus

Les chefs de l’Open de Barcelone ont “senti” qu’ils allaient devoir annuler le tournoi en raison de la crise des coronavirus, mais ils restent certains que c’était la bonne décision.

L’ATP a annulé six semaines de tournois en réponse à l’épidémie la semaine dernière, la WTA lui emboîtant le pas rapidement.

Presque tous les autres événements sportifs majeurs dans le monde ont également été touchés par des problèmes de santé liés aux coronavirus, ce qui n’a surpris personne.

“Nous avons senti que cela pouvait arriver, tous les signes qui sont arrivés l’indiquaient”, a déclaré Jordi Cambra, président du Real Club Tennis Barcelona.

«Nous pensons que, compte tenu de la situation extraordinaire, la décision prise par l’ATP est une décision sensée, une responsabilité envers les joueurs, les spectateurs et les tournois.

«Au final, face à cette situation inattendue et extraordinaire, c’est le meilleur pour tout le monde.»

L’annulation a privé la foule de Barcelone d’une chance de regarder Rafael Nadal en action, et Cambra espère que cela ne signifie pas qu’ils ont maintenant vu le dernier de lui.

«Ce serait idéal [for Nadal to come back]», A-t-il déclaré à la publication espagnole Mundo Deportivo.

«Plus il y a d’années, mieux c’est. Il est un exemple, une icône, une référence fantastique pour les jeunes.

«C’est un club très spécial et un tournoi familial. Cela est apprécié par de nombreux joueurs, qui ne sont pas des machines.

«Il est très important de savoir comment ils sont traités, comment ils sont soignés, la relation personnelle d’empathie.

«L’attractivité du tournoi va au-delà des prix économiques. C’est un club impliqué du premier au dernier, ce qui rend le tournoi très différent des autres.

“Et les joueurs de tennis le remarquent et donc ils nous font voir venir et expriment qu’ils se sentent très bien avec nous.”

