Nous pourrions envisager de ne pas avoir de tournée pour les 4 à 6 prochains mois

L’ancienne star du double du monde, Jamie Murray, affirme qu’il pourrait y avoir une possibilité de ne pas avoir de tournois de tennis pendant six mois en raison de l’épidémie de coronavirus. en parlant de “My Tennis Life” de Tennis Channel

Dans une vidéo pour la chaîne de tennis, Murray parle de l’annulation de l’événement d’Indian Wells et de la possibilité d’annuler d’autres événements. “Un peu sous le choc, et aussi ce qui va se passer avec la tournée maintenant.

Évidemment, il y a beaucoup plus d’événements, en particulier ceux d’Europe, il y a beaucoup de coups d’envoi dans ces pays. En ce qui concerne le coronavirus, quels types de sanctions seront mises en place? Nous pourrions envisager de ne pas avoir de tournée pour les quatre à six prochains mois jusqu’à ce que cela soit sous contrôle, je suppose.

Je me demande pourquoi ils ne voulaient pas non plus jouer le tournoi à huis clos et juste ne pas laisser le public entrer. Je me demande si cela était envisagé ou non mais je suppose que nous allons en savoir plus en temps voulu ».

Alors que l’Indian Wells est annulé, il y a des spéculations sur l’Open de Miami où la région a également plusieurs cas de virus. La tournée de tennis se déplace ensuite en Europe pour la saison de terre battue, y compris l’Open de France.

L’Europe a été durement touchée par le coronavirus et plusieurs pays ont imposé certaines restrictions aux événements sportifs.

