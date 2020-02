“Nous pouvons créer quelque chose de spécial” – Rafael Nadal révèle un plan ambitieux pour l’Académie Rafael Nadal au Koweït

Rafael Nadal a poursuivi une entreprise ambitieuse ces derniers jours. Le Majorquin a pris la responsabilité d’établir une culture de base du tennis au Moyen-Orient.

Il a choisi le Koweït comme destination. Rafa a récemment annoncé l’ouverture de l’Académie Rafael Nadal au Koweït afin d’encourager les jeunes talents du tennis offrant les meilleures installations.

Il a même amené son collègue espagnol David Ferrer à bord pour un match d’exhibition afin d’inaugurer l’académie. Lors d’un entretien avec les médias, Rafa a révélé ses plans pour l’académie. Voyons ce que Rafa avait à dire.

En savoir plus – Vous ne croirez pas ce que Rafael Nadal était en train de faire pendant l’échauffement

Qu’a dit Rafael Nadal?

L’académie sera la première académie à part entière que Nadal a ouverte en dehors de son île natale de Majorque. Il aura son domicile au complexe international de tennis Sheikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah dans le projet 360 du groupe Tamdeen.

Rafael Nadal a révélé que cela a été son rêve à long terme

«Nous cherchions un endroit ici au Moyen-Orient pour ouvrir une académie. Honnêtement, nous pensons que nous pouvons aider la région à se développer, en termes de promotion du tennis, de promotion du sport et je pense que nous pouvons aider les jeunes talents à développer leur potentiel », a déclaré Nadal au National lors de l’inauguration de son académie.

«Nous sommes donc très excités et heureux et confiants car ici au Koweït, nous avons trouvé un grand groupe de personnes, Tamdeen Group, ce sont des super professionnels, des gens de bon cœur et nous sommes très heureux d’être partenaires avec eux. Nous pensons qu’ensemble, nous pouvons créer quelque chose de spécial et de très positif ici au Koweït. »

Qui est le personnel de formation de l’Académie?

L’entraîneur-chef de l’académie est l’ancien joueur du top 100 portugais sous la forme de Nuno Marques. Rafa a révélé que le fait d’avoir de bonnes installations et des entraîneurs expérimentés sera la clé du développement des joueurs-

“Nous avons envoyé ici deux excellents entraîneurs de l’académie de Majorque”, a déclaré le champion du Grand Chelem à 19 reprises.

“Il est important de créer le bon groupe de personnes en termes d’entraîneurs, d’entraîneurs physiques … c’est un grand groupe de professionnels et de personnes humaines, nous pensons que c’est l’essentiel.

«Ce que nous voulons réaliser, c’est essayer d’aider les enfants à grandir avec la bonne éducation, avec les bonnes valeurs. Parce que dans le sport, c’est quelque chose de formidable qu’ils puissent apprendre beaucoup de choses qui peuvent être très positives dans la vie, mais en même temps, nous pensons que nous pouvons aider ces jeunes talents à devenir de grands joueurs de tennis. “

«Plus il y a de joueurs ici, plus il y a de chances d’avoir un champion du Moyen-Orient.»

Rafa a révélé que son objectif ultime était de donner aux enfants une atmosphère familiale à l’académie. Le moment qui est atteint, de plus en plus d’enfants se sentiront à l’aise dans l’académie.

Cette noble initiative est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les gens aiment Rafa. À ce stade de sa carrière, il fait de son mieux pour redonner au sport qui lui a tant apporté. Ce n’est qu’une question de temps avant d’obtenir un champion d’Asie.

Pensez-vous que l’Académie Rafael Nadal peut créer un changement substantiel?