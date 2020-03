Nous prévoyons toujours de tenir l’US Open comme prévu, mais des modifications pourraient être apportées

La United States Tennis Association (USTA) a confirmé qu’elle prévoyait d’organiser l’US Open comme prévu, mais elle n’exclut pas la possibilité de tenir l’événement à une date ultérieure. Jeudi dernier, l’ATP a annoncé une suspension de la tournée de six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus, mais le doute grandissant est que la saison ne continuera pas le 27 avril après l’expiration de la suspension.

Les organisateurs de l’US Open espèrent que la pandémie de coronavirus n’affectera pas le quatrième tournoi du Grand Chelem de la saison, qui doit avoir lieu à Flushing Meadows du 31 août au 13 septembre. “L’USTA continue de planifier l’US Open 2020 et n’est pour le moment pas en train de modifier le calendrier », a déclaré le tournoi dans un communiqué.

«Ce sont des moments sans précédent, cependant, et nous évaluons toutes nos options, y compris la possibilité de déplacer le tournoi à une date ultérieure. Mardi, la Fédération française de tennis (FFT) a annoncé que l’Open de France débuterait le 20 septembre – et non le 24 mai comme prévu initialement.

La décision de la FFT d’ouvrir l’Open de France le 20 septembre signifie que le tournoi du Grand Chelem sur terre battue débutera six jours seulement après la finale du simple messieurs à Flushing Meadows. De plus, leur décision de déplacer l’événement à une autre date n’a pas bien plu à certains joueurs et organisateurs de tournois, car les événements ATP et WTA prévus entre le 20 septembre et le 04 octobre pourraient subir un coup dur.

“À un moment où le monde se rassemble, nous reconnaissons qu’une telle décision ne devrait pas être prise unilatéralement, et donc l’USTA ne le ferait qu’en pleine consultation avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA et l’ATP, l’ITF et notre partenaires, dont la Laver Cup “, a souligné l’USTA.