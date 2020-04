“Nous respectons les règles pour pouvoir sortir le plus rapidement possible”

Nicolas Almagro, ancien n ° 9 mondial, est à la retraite depuis un peu plus d’un an du tennis professionnel. Vivant maintenant avec sa famille à Murcie, sa ville natale, il est conscient que la situation sanitaire mondiale actuelle ne s’améliorera que si nous faisons tous notre part.

En fait, quand l’ATP lui a demandé comment il gérait cette situation de quarantaine, l’Espagnol a déclaré: «Très bien, calme à la maison avec les deux petits. On va bien, on apprend des choses et, surtout, on respecte les règles de l’emprisonnement pour sortir le plus vite possible dans la rue ».

Almagro avait annoncé sa retraite le 8 avril 2019, et il profite de son temps libre au tennis professionnel depuis le. “Maintenant, je mène une vie tranquille, une vie de famille avec ma femme et mes enfants”, a-t-il déclaré à l’ATP.

«Mais aussi, j’essaie d’aider dans les tournois autant que possible, comme Acapulco, où je suis allé faire partie de l’équipe. J’aide également certains joueurs à faire le saut sur le circuit professionnel. J’aide trois joueurs américains âgés de 15 à 18 ans qui ont l’intention de faire un pas en avant [in their career]. “

Almagro a ajouté que son initiative avait été gelée par la pandémie, “[The players] m’a contacté pour travailler ensemble et j’ai aimé l’idée. J’ai décidé de commencer par eux, mais cette situation dans laquelle nous vivons ne nous a pas encore permis de lancer le projet ».