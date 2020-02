“Nous sommes amis avec Sofia Kenin même en dehors du terrain”

Belinda Bencic et Sofia Kenin joueront le double féminin à l’Open du Qatar à Doha. La Suisse a parlé du partenariat avec l’Américaine, championne de l’Open d’Australie 2020: “Nous sommes de bons amis même en dehors du terrain, je lui ai donc demandé si elle voulait jouer en double avec moi, ici.

J’ai hâte d’aller sur le terrain avec elle. Nous nous sommes souvent entraînés ensemble et maintenant nous passerons plus de temps ensemble grâce aux doubles “Belinda Bencic et Sofia Kenin rencontreront Ashleigh Barty et Demi Schuurs au premier tour du double féminin de Doha.