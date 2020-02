Nous sommes confiants de conquérir le Japon à la maison

La capitaine espagnole de la Fed Cup, Anabel Medina, a déclaré avoir pleinement confiance en son équipe qui affrontera le Japon lors des éliminatoires de la Fed Cup ce week-end, la gagnante se rendant en finale de la Fed Cup à Budapest, en Hongrie, en avril.

Le Japon sera dirigé par l’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka, qui a récemment chuté à la n ° 10 du classement après une sortie anticipée à l’Open d’Australie à Melbourne, où elle était championne en titre. Selon Marca, Medina a commenté: “Nous sommes ici avec cinq très bons joueurs et ce que l’Espagne a montré au cours de ces deux dernières années, c’est qu’elle a un très large éventail de joueurs pour affronter n’importe quelle égalité.

Au Japon et en Belgique, on a vu que nous formions un groupe très uni. Nous connaissons parfaitement l’équipe japonaise, nous avons joué contre eux récemment et ils sont un adversaire difficile, et le fait qu’Osaka fasse partie de l’équipe leur fait avoir un meilleur joueur qui figure parmi les dix meilleurs au monde, mais devra démontrer ce niveau sur la piste parce que nous allons rendre la tâche aussi difficile que possible. “

Medina espère que les fans viendront au Club La Manga pour les encourager. “La première formation que nous avons faite ici a été très bonne, nous sommes sur notre surface préférée et nous jouons à la maison. J’encourage tous les gens à venir au Club La Manga pour nous soutenir car nous aurons besoin que les tribunes soient pleines.”

L’Espagnole Carla Suarez, qui jouera sa dernière saison sur la tournée, se dit très motivée pour cette égalité, car c’est sa dernière année en tournée. “Je voulais vraiment être dans cette égalité et j’essaierai de l’apprécier et j’espère que samedi tout pourra se passer positivement.

Je n’ai pas eu un bon début de saison, mais la terre battue est toujours différente, il faut avoir un peu plus de patience. Jouer à la maison est une motivation supplémentaire et nous sommes tous très concentrés, sachant l’importance de ce lien. ”