En raison d’un coronavirus, le championnat américain d’argile pour hommes n’aura pas lieu pour la première fois depuis 1928, un ATP annulant toute l’action dans les six prochaines semaines. Le Championnat américain d’argile pour hommes est l’un des plus anciens tournois actifs au monde, démarrant à Omaha en 1910 et étant le dernier tournoi ATP nord-américain organisé sur terre battue.

L’événement avait changé de nombreux endroits au cours des décennies suivantes avant de s’installer à Indianapolis entre 1969-1987, trouvant le domicile actuel au magnifique River Oaks Country Club à Houston en 2001, avec le nouveau complexe achevé en mars 2009.

Certains joueurs de haute qualité se sont battus pour le titre depuis qu’il est devenu une partie du circuit officiel de l’ATP en 1970, avec Manuel Orantes, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Mats Wilander, Andre Agassi, Michael Chang, Jim Courrier, Andy Roddick, John Isner et Tommy Haas parmi les champions notables.

Les Américains ont remporté cinq titres sur huit sur terre battue à Houston entre 2011-18 (Ryan Sweeting, John Isner, Jack Sock et Steve Johnson), leurs jeunes les plus prometteurs venant souvent à Houston à la recherche des victoires et des points ATP, dont Reilly Opelka, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Taylor Fritz, Jared Donaldson, Ernesto Escobedo, Stefan Kozlov, Noah Rubin et Mackenzie McDonald.

L’édition de cette année aurait dû avoir lieu entre le 6 et le 12 avril, avec le champion en titre Cristian Garin, Grigor Dimitrov, John Isner, Taylor Fritz, Reilly Opelka et Casper Ruud en tant que figures de proue, dont beaucoup espèrent revenir en 2021, entre 3-11 avril.

“Nos pensées vont à tous ceux qui sont directement touchés par ce virus”, a déclaré le directeur du tournoi, Bronwyn Greer. “Nous sommes déçus de ne pas pouvoir poursuivre le tournoi, mais la santé et la sécurité de nos clients, bénévoles, personnel et joueurs est notre priorité absolue. Compte tenu des circonstances de cette urgence mondiale, nous soutenons la décision de l’ATP.”