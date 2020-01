Si vous êtes un amateur de tennis, Dubaï est un endroit parfait à visiter, avec des événements WTA et ATP consécutifs du 17 au 29 février. Lancé en 1993 avec d’autres événements ATP dans la région et en Asie, Dubaï a parcouru un long chemin pour devenir l’un des meilleurs événements au monde qui rassemble toujours de solides domaines à la fois dans l’ATP et le WTA Tour, avec de nombreux noms notables sur le liste des champions.

L’édition suivante promet d’être l’une des meilleures que nous ayons eu jusqu’à présent, avec un peloton dans les deux sections qui devrait divertir la foule de l’Aviation Club Tennis Center pendant deux semaines. Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Kiki Bertens et la championne en titre Belinda Bencic devraient mener le tirage au sort féminin, avec 14 joueuses parmi les 20 meilleures au total prêtes à se battre pour le titre prestigieux devant Indian Wells et Miami.

Une semaine plus tard, le quadruple champion Roger Federer revient à Dubaï pour la 15e fois, dans l’espoir de défendre le titre qu’il a remporté sur Stefanos Tsitsipas il y a un an. Le jeune Grec, Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov, Gael Monfils, Fabio Fognini, Karen Khachanov et Andrey Rublev devraient être les plus grands rivaux de Roger pour le titre, espérant garder une fois de plus les jeunes armes à feu après une campagne réussie en 2019 qui l’a vu remporter le 100ème titre ATP à Dubaï.

Roger Federer joue à Dubaï depuis 2002, remportant le premier titre l’année prochaine et achetant une maison peu de temps après, utilisant Dubaï comme résidence secondaire et camp d’entraînement avant chaque saison. “2019 n’était que la deuxième fois dans l’histoire des championnats de tennis hors taxes de Dubaï que deux joueurs du même pays émergeaient comme nos champions en simple; nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Roger Federer et Belinda Bencic”, a déclaré Colm McLoughlin, vice-président exécutif. et PDG de Dubai Duty Free.

“Nous sommes impatients de voir s’ils peuvent franchir une nouvelle étape en défendant avec succès ces titres, mais ils sont confrontés à la concurrence de l’un des domaines les plus énergétiques jamais réunis à Dubaï.”