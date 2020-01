Nous sommes ravis de jouer l’Australie en demi-finale de la Coupe ATP

Le numéro un mondial, Rafael Nadal, a insisté sur le fait que l’adaptation aux conditions à Sydney n’était pas facile, mais il était extrêmement heureux lorsque l’équipe de la Coupe Espagne ATP a fait la demi-finale lors de l’événement inaugural. L’Espagne, qui a terminé le Groupe B à Perth avec une fiche parfaite de 3-0, a survécu à un défi difficile de la Belgique en quart de finale à Sydney, car ils avaient besoin d’un caoutchouc décisif pour gagner l’égalité.

Le n ° 10 mondial Roberto Bautista Agut a mis Nadal en mesure de rompre la cravate après avoir battu Kimmer Coppejans mais le n ° 1 mondial a subi une perte de choc face à David Goffin dans le deuxième match. Heureusement pour Nadal et Team Spain, le numéro un mondial

1 a livré le ballon décisif alors que lui et Pablo Carreno Busta battaient Sander Gille et Joran Vliegen pour organiser une demi-finale contre l’Australie. “En venant de Perth, nous n’avions pas beaucoup de temps pour nous adapter et aujourd’hui les conditions étaient très lourdes avec l’humidité.

Jouer contre David en simple était une chose très difficile. Mais nous sommes très heureux d’être en demi-finale », a déclaré Nadal, lors de la Coupe ATP. «Nous sommes ravis de jouer un match très difficile contre l’Australie. Nous ferons de notre mieux comme nous l’avons fait tout au long de notre carrière ».