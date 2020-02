“Nous sommes très chanceux d’avoir le soutien de Bill Gates”

Le «Match en Afrique» entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap a établi un nouveau record avec près de 52 000 spectateurs et levé 3,5 millions de dollars. L’événement a également été suivi par Bill Gates et Trevor Noah, qui ont joué un double hilarant avec les deux légendes du tennis.

Gates et Federer ont joué contre la star du tennis américain John Isner et le guitariste de Pearl Jam Mike McCready à Seattle en 2017, ce qui a permis de recueillir plus de 2 millions de dollars pour la fondation Federer. Gates a de nouveau comparu sur le terrain en 2018, recueillant plus de 2,5 millions de dollars pour un match organisé dans la Silicon Valley.

«Évidemment, son mélange et son large éventail de choses. Maintenant, je veux dire que je peux parler de tout. Il vient de se donner à la fondation, 100 millions de dollars pour la recherche sur les coronavirus. C’est juste pour passer du temps avec Bill Gates et son équipe, c’est toujours une révélation “- a déclaré Roger à Simon Parker.

“Je m’assure d’être complètement alerte chaque fois qu’il dit quelque chose”, a poursuivi Federer. «C’est un homme tellement intéressant. Il a l’un des esprits les plus brillants, évidemment et un cœur super généreux. Nous sommes très chanceux d’avoir également son soutien lors de cet événement lors des deux derniers matches pour l’Afrique à Seattle et San Jose.

Il aime le tennis », a-t-il continué à parler de Gates. “En outre, il raconte des histoires sur moi pendant la tournée, sur le tennis, sur ce qui se passe et sur mes projets.”