La Norvège a donné la surprise au premier match nul du Groupe D. Elle n’a pas commencé favori contre les États-Unis, mais Casper Ruud et Viktor Durasovic ont remporté une victoire 4-6, 6-3, 10-5 contre les Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram, vainqueur d’un titre d’équipe ATP Tour à la VTB Kremlin Cup 2018.

“Je pense que j’ai fait un gros effort aujourd’hui”, a déclaré Ruud. “Nous étions à un point de perdre le match nul, et même si j’avais perdu [against Isner] 7-6, 7-6, je n’aurais pas pensé que j’avais fait beaucoup de mal.

Chaque fois que vous jouez un bris d’égalité, mais surtout contre un gros serveur comme John, vous devez vous concentrer et essayer de ne pas laisser échapper des points. Nous avons essayé de jouer de manière agressive en double, contre deux bons joueurs de double, mais nous sommes de bons joueurs de simple et avons essayé de gagner notre chemin, ne venant pas beaucoup dans le filet.

Nous sommes très heureux de battre l’équipe des États-Unis. “Le capitaine de l’équipe norvégienne, Christian Ruud, a parlé du match nul:” C’était une belle journée, bien sûr. Viktor a eu un adversaire difficile, à Taylor Fritz, mais Viktor a bien joué à l’entraînement.

Avec John, tout le monde sait que c’est difficile, surtout en cas d’égalité. Casper revenait bien et mettait Isner sous pression, donc je pense que c’était l’une des meilleures victoires de Casper. Viktor et Casper ont beaucoup joué ensemble en double, mais je les ai encouragés à donner de l’énergie et à leur faire jouer un point supplémentaire. Ils ont réussi à le faire ».