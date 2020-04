“Nous verrons comment Roger Federer se remet d’une opération au genou”, explique l’ancien joueur

Mercredi dernier, le All England Club a officialisé l’annulation du tournoi de Wimbledon en raison de la pandémie qui met le monde en crise. Les Championnats ne sont que les derniers d’une longue série d’événements sportifs qui ont dû hisser le drapeau blanc.

Roger Federer est sans aucun doute l’un des champions les plus aimés et les plus titrés de l’histoire du tennis. Cette saison, le joueur suisse avait établi les championnats de Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo. Malheureusement, aucun des deux événements n’aura lieu en raison de l’urgence du coronavirus qui a forcé le monde du sport à s’arrêter.

Dans une interview avec Eurosport avant la révocation de Wimbledon, la présentatrice et ancienne joueuse d’Eurosport, Barbara Schett, a déclaré le cas contre Federer tout en soutenant Djokovic. “C’est tellement difficile à dire parce qu’ils jouent toujours”, a-t-elle déclaré.

“Roger a remporté le plus de titres du Grand Chelem en ce moment et c’est pourquoi nous le choisissons maintenant, mais Rafa et Novak pourraient certainement le dépasser.” Nous verrons comment Roger se remet de la chirurgie du genou qu’il a subie. Il devient de plus en plus difficile pour lui de gagner des tournois du Grand Chelem et je ne suis pas sûr qu’il se rapprochera de nouveau comme il l’a fait à Wimbledon l’année dernière, d’autant plus qu’il y a toutes les chances que Wimbledon ne se déroule pas cette année.

Il ne rajeunit pas – pour l’instant, Roger est le plus grand de tous les temps, mais je pense que Novak Djokovic finira par le comprendre. “Les doutes de Schett concernant Federer ont été repris par l’ancien joueur de double australien Todd Woodbridge.

“La question que Roger devra se poser est à quel point est-il motivé pour revenir pour une autre année?” Woodbridge a dit à AAP. “Ou est-ce que cela l’a vraiment aidé? Mais le moins de match play que vous obtenez dans cette période à cet âge, c’est tellement plus difficile de revenir et de récupérer une fois que vous recommencez.”