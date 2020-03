Il y a une grande confusion autour des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison de l’urgence du coronavirus. Ces dernières heures, on a évoqué l’éventuel décalage de quelques semaines, avec des installations fermées au public, voire le report à 2021 mais la ministre japonaise des Jeux olympiques Seiko Hashimoto, qui avait déjà dit il y a quelques jours que l’annulation ou le report des Jeux n’ont jamais été pris en considération.

Il a répondu au président des États-Unis, Donald Trump, qui au cours des dernières heures avait déclaré que nous devions penser au décalage d’un an pour la pandémie de Covid-19. Malgré ces déclarations, les décideurs politiques japonais envisagent d’annuler les Jeux olympiques de l’été prochain, a déclaré ..

Il semble que la Banque nationale mettra en place des mesures dès la semaine prochaine pour alléger le fardeau des entreprises et du marché boursier en cette période d’urgence et cette décision est à court terme et en vue de l’événement de juillet.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe n’est pas disposé à reprogrammer les Jeux olympiques de Tokyo 2020. «Nous réagirons en coordonnant étroitement avec les responsables concernés, y compris le CIO (Comité International Olympique). Il n’y a aucun changement à cela », a déclaré Abe lors d’une récente interview.

«Nous voulons organiser les Jeux Olympiques comme prévu sans aucun problème en surmontant la propagation des infections. Nous avons convenu que le Japon et les États-Unis coopéreront et se coordonneront étroitement pour réussir aux Jeux olympiques “- a-t-il ajouté. Le coronavirus a infecté plus de 700 personnes dans le pays asiatique du Japon.

En outre, 21 décès ont été enregistrés pour le même. Les personnes infectées sont amarrées dans un bateau de croisière à proximité de Tokyo.