Nouveaux événements de tennis annoncés en Australie et aux États-Unis

De nouveaux événements de tennis ont été annoncés dans le Grand Geelong, en Australie, à Naples, en Floride et à Orlando. Selon le site Web Tennis Tour Talk, la ville de Greater Geelong accueillera un événement Australian Pro Tour au Geelong Lawn Tennis Club (GLTC) du 8 au 15 mars 2020.

Le site est le plus ancien club de tennis régional du pays et un hôte précédent d’une égalité de la Coupe Davis entre l’Australie et la Chine en 2012. Le président du club de tennis sur gazon de Geelong, Bob Spurling, a déclaré: «Nous nous félicitons d’avoir la possibilité d’accueillir un tournoi australien de Pro Tour Tennis. Evénement international dans notre club.

Ce sera le tournoi le plus prestigieux que nous ayons organisé depuis la Coupe Davis et nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité par Tennis Australia de livrer l’événement sur nos excellents courts en gazon naturel. Étant donné que nous sommes essentiellement un club dirigé par des bénévoles, nous sommes redevables à Geelong Major Events pour leur soutien financier qui nous a permis de fournir les ressources nécessaires pour organiser un tel événement en collaboration avec Tennis Australia.

Ce tournoi générera un résultat économique significatif pour notre région et ajoutera aux nombreuses autres attractions et raisons pour les visiteurs nationaux et internationaux d’explorer la ville du Grand Geelong et les côtes de classe mondiale qui attendent à proximité ».

Pendant ce temps, selon un communiqué de presse de l’USTA Florida, le circuit de tennis Oracle Pro Series a ajouté un événement supplémentaire à Naples. Floride et un ATP Challenger au USTA National Campus à Orlando. Vingt-six événements supplémentaires ont été annoncés au total, entre 25000 $ et 80000 $ ITF et ATP Challengers, la plupart organisés sur les campus universitaires dans le cadre d’Oracle Pro Series, qui a été conçu pour augmenter considérablement les opportunités pour les aspirants joueurs américains.