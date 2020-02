Nouvelle conquête pour Strycova et Hsieh

Quatre tournois, quatre finales et trois titres. C’est l’équilibre de Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh cette saison après avoir gagné à Brisbane, Dubaï et cette semaine à Doha Le numéro un mondial a frappé Dabrowski / Ostapenko avec difficulté (6-2, 5-7, 10-2) pour confirmer qu’il n’y avait personne pour les arrêter en ce moment. Pour le moment, seuls Mladenovic et Babos ont trouvé la formule en finale de l’Open d’Australie. Lundi prochain, en récompense, le joueur de Taipei apparaîtra comme le nouveau leader mondial.

