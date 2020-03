Nouvelle série de raquettes HEAD Graphene 360+ Speed

Lorsque votre jeu est rapide, vous avez besoin d’une raquette qui vous suit: HEAD présente sa nouvelle série de raquettes GRAPHENE 360+ SPEED, conçues pour les joueurs à la recherche d’un contrôle supérieur, quelle que soit la vitesse de leur jeu.

La nouvelle série de raquettes GRAPHENE 360+ SPEED intègre une série de technologies innovantes telles que la nouvelle technologie Graphene 360+ avec des fibres spirales innovantes qui améliorent la flexibilité et offrent une sensation d’impact impeccable. La raquette doit sa vitesse à un cadre dynamique, tandis que la robustesse de la zone du pont lui confère une stabilité supérieure ainsi qu’un toucher et un son d’une grande solidité. La nouvelle série SPEED intègre également une corde super active avec des cordes croisées plus larges pour plus de puissance et d’effet.

La série GRAPHENE 360+ SPEED mise également sur un nouveau design qui incorpore une combinaison asymétrique colorée de panneaux blancs mats et brillants et de noir brillant. L’esthétique du nouveau design est également présente dans la collection Speed ​​bag pour montrer une image parfaitement assortie sur la piste.

La série de raquettes Graphene 360+ SPEED, avec six modèles différents (PRO, MP, MP LITE, S, LITE et PWR) pour s’adapter aux préférences et au style de jeu de chaque joueur, sera disponible à partir du 5 mars. Magasins sélectionnés et sur le Web.

