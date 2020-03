“Novak Djokovic a cette passion serbe pour les gens” – Matt Ebden

Il y a des choses à propos de Novak Djokovic qui font de lui une personne spéciale et une bénédiction pour le monde du tennis. Non, nous ne parlons pas du fait qu’il pourrait potentiellement devenir le joueur le plus prolifique de tous les temps. La star serbe se soucie du monde qui l’entoure.

Ce n’est pas quelque chose que beaucoup peuvent revendiquer. Par le biais de sa Fondation Novak Djokovic, il travaille pour des millions d’enfants défavorisés et leur fournit une éducation. En fait, il redonne également au pays qui a été son lieu de naissance.

Elevé dans un climat politique instable, Novak sait combien il est difficile pour un jeune Serbe de se lancer dans le tennis. C’est pourquoi il cherche à leur fournir les conditions qui peuvent offrir un choix actif. Dans une récente AMA sur Reddit, la star de tennis australienne Matt Ebden a également vérifié cette nature philanthropique de Djokovic.

Qu’a dit Matt Ebden à propos de Novak Djokovic?

Ebden estime que plus que le tennis, Djokovic a une passion en lui pour aider les gens. Il lie cela à la nationalité de Novak. Cela double avec sa tendance à aider le peuple de son propre pays.

«Novak, je le sais assez bien, mais nous n’avons jamais joué et ne sommes pas très proches, mais en raison des relations avec le conseil des joueurs, etc., car il est notre président, il est facile de voir qu’il a cette passion serbe pour les gens et qu’il se bat pour des choses auxquelles il croit et qu’il aide ceux autour de lui. “

En tant que président du conseil des joueurs de l’ATP, Novak a été à l’avant-garde pour placer les problèmes des joueurs de tennis. Plus récemment, il a poussé l’ATP pour une suspension de jeu en raison des menaces globales du Coronavirus sur la santé des joueurs.

Il a certainement parcouru un long chemin, étant responsable non seulement de lui-même mais des intérêts de tout le contingent de tennis masculin.