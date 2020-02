Novak Djokovic a été “difficile” de travailler avec l’entraîneur Marian Vajda

Le numéro un mondial Novak Djokovic a décroché son 17e titre au Grand Salm à l’Open d’Australie 2020 après avoir vaincu Dominic Thiem dans un passionnant match de cinq sets en finale. L’entraîneur de Djokovic, Marian Vajda, estime que la maturité de son jeu, qui lui manquait ces dernières années, l’a aidé à réussir ces derniers temps.

Vajda a retrouvé le Serbe en avril 2018 après avoir travaillé ensemble pendant 11 ans de 2006 à 2017. Sous sa direction, Djokovic a produit une performance remarquable au cours des deux dernières années. Il a remporté 5 titres du Grand Chelem depuis sa réunion avec Vajda.

«C’était plus difficile de travailler avec lui»: Vajda

Parlant de travailler avec un nouveau Novak Djokovic, Vajda a expliqué qu’il était difficile de travailler avec le stade dans le passé. Selon son entraîneur, l’une des améliorations les plus attrayantes du jeu de Djokovic a été sa maturité.

«Dans le passé, c’était un peu plus difficile pour lui de travailler parce qu’il était parfois un peu imprévisible et émotionnel. Mais maintenant, je pense qu’il est plus stable et sait ce qu’il veut et vous pouvez le voir dans son jeu, il est assez confiant », a déclaré Vajda dans une interview avec CNN.

Il est certainement évident que le joueur de 32 ans a amélioré son tempérament. Novak manquait de patience quand il était jeune. Il se précipitait aussi un peu trop et était frustré par les choses. Cependant, avec l’expérience, le Serbe est également devenu plus patient et plus stable.

Novak Djokovic est venu en Australie avec le grand objectif de gagner

Vajda a expliqué que remporter ses trois matchs en simple en Coupe Davis après sa sortie surprise dans le tournoi à la ronde des finales de l’ATP World Tour était crucial pour lui redonner confiance. La Coupe Davis a certainement un peu raffermi la confiance du Serbe, terminant la saison par des matchs gagnants.

«Il est venu en Australie avec le grand objectif de remporter un grand chelem. Il avait une très bonne préparation à Dubaï et à Abu Dhabi avec Goran là-bas. De toute évidence, j’étais très satisfait de sa performance à la Coupe ATP », a ajouté Vajda.

«Tous les gars ont joué un excellent tennis, le niveau était vraiment bon de tout le monde. Au début de l’année pour être déjà prêt, c’était vraiment bien. J’ai aimé la finale contre l’Espagne où il a joué un très bon match contre Rafa. De toute évidence, il l’a maintenu en très bonne forme », a-t-il conclu.