Novak Djokovic a fait de gros efforts pour aider les joueurs de rang inférieur

Matt Ebden, n ° 293 du monde australien, a déclaré que Novak Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, avait fait de gros efforts ces dernières semaines pour faire quelque chose pour les joueurs les moins bien classés. Djokovic, classé n ° 1 mondial, a proposé que les 100 meilleurs joueurs donnent chacun de 5000 à 30 000 au fonds de secours des joueurs – l’argent serait distribué aux joueurs les plus touchés par la suspension du Tour.

“Il y a eu beaucoup de discussions au cours des six dernières semaines avec tout le monde. De Novak aux gars classés 200. Novak a vraiment fait pression pour aider les joueurs à descendre dans le classement”, a déclaré Ebden lors de son apparition sur The First Serve.

“Il est soutenu par les tournois du Grand Chelem pour 500 000 $ chacun et je pense que 1,2 million de dollars de l’ATP. Ils cherchent maintenant à faire un critère de sélection, ou une demande pour ce fonds de secours.” Ebden, un ancien numéro un mondial

39, dit qu’il a obtenu quelques bonnes pratiques ces derniers mois car il espère que la saison reprendra dès que possible. “J’étais physiquement et mentalement frais pour une nouvelle saison. Je suis à Perth et j’ai eu six à huit semaines d’entraînement.

Quelques semaines plus pleines et d’autres semaines juste du plaisir pour le garder stimulant. Nous avons juste essayé de segmenter les mois en quelques blocs de semaine à la fois “, a déclaré Ebden. L’Australien a décroché une sortie au deuxième tour au Canberra Challenger, avant d’être battu au deuxième tour au Bangalore Challenger.

Ebden a tenté de se faufiler dans les tableaux principaux de l’Open d’Australie et de Pune, mais il n’a pas réussi à dépasser les qualifications lors des tournois.