‘Novak Djokovic a joué un tennis incroyable à l’Open d’Australie’

Le premier Major de la saison est derrière nous, avec Novak Djokovic conquérant sa huitième couronne de l’Open d’Australie pour rendre la course GOAT plus excitante que jamais, avec seulement trois Majeurs derrière Roger Federer. Le Serbe a battu le Suisse en demi-finale, avec Federer qui n’a pas pu donner son 100% après des blessures à l’aine et au genou, dépassant à peine John Millman et Tennys Sandgren lors des tours précédents et n’ayant plus rien à affronter Djokovic malgré un effort solide.

Parlant du tournoi, Roger a déclaré que Novak Djokovic avait joué à un très haut niveau pour mériter le titre, battant Dominic Thiem dans une finale passionnante pour écrire une fois de plus l’histoire à Melbourne. Le Serbe a produit une fois de plus un merveilleux tennis pour laisser six rivaux derrière lui et opposer le titre à l’Autrichien qui a donné ses 120% en essayant de battre le grand adversaire et de soulever le premier Major.

Dominant dans les sets deux et trois, Dominic a perdu le terrain pour permettre à Novak de faire un retour et de l’emporter 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, restant invaincu dans les matchs de titre de l’Open d’Australie. Djokovic a eu besoin de 52 minutes pour saisir l’ouvreur 6-4, servant à 80% et ayant de meilleurs chiffres derrière le tir initial pour perdre une fois et offrir deux pauses pour un résultat positif avant le deuxième set.

Trouver ses coups dès le début, Novak a ramené le match d’ouverture à la maison avec quelques services puissants, obtenant son nom sur le tableau de bord et faisant un début parfait de sa huitième finale de l’Open d’Australie. Montant la pression sur l’adversaire, Djokovic est resté en contact lors du deuxième match et a pris une pause suite à une erreur de coup droit de Thiem, obtenant un avantage précoce et clôturant le troisième match avec plus de gagnants sur son décompte qui l’ont envoyé plus loin devant.

Le Serbe a tiré un coup droit pour atteindre le diable au quatrième match, démenti par un vainqueur de la volée de l’Autrichien qui a forcé une erreur de Novak pour saisir son premier match et réduire le déficit à 3-1. Le souper agressif Djokovic a peint un revers en bas de la ligne pour vaincre le cinquième match et forger un avantage 4-1, perdant à peine un point si loin derrière le tir initial et gardant toute la pression de l’autre côté du filet.

Sans possibilité de nouvelles erreurs, Thiem a dû faire face à un autre diable au service dans le sixième match, frappant un vainqueur en coup droit pour se sortir des ennuis mais laissant Novak à la suite d’une erreur de volée au filet. En fin de compte, l’Autrichien a tenu après une erreur de revers de Djokovic, restant à l’intérieur d’un déficit de pause et espérant quelque chose de plus sur le retour dans le prochain match.

Un coup droit croisé lui a offert deux occasions de pause, saisissant la première lorsque Djokovic a décoché un revers facile pour retirer la pause et atteindre le côté positif du tableau des scores après 33 minutes. L’Autrichien a dû jouer contre une chance de pause au huitième match, l’effaçant avec un vainqueur de la volée et clôturant le match avec deux attaques bien conçues pour égaliser le score à 4-4.

Retrouvant ses coups, Novak a tenu avec un vainqueur de service dans le neuvième match et a créé un point de consigne sur le retour grâce à une énorme erreur de coup droit de Thiem. Le plus jeune joueur l’a repoussé avec quelques coups courageux, forçant une erreur de Novak pour un avantage mais perdant le set à la fin après une double faute.

Dominic Thiem a égalisé le score contre Novak Djokovic après avoir pris le deuxième 6-4. L’Autrichien a fait une excellente réponse dans le deuxième set, ayant plus de vainqueurs que Novak et apprivoisant bien ses tirs pour mettre Djokovic sous pression et le briser deux fois, assez pour un set et plus de drame dans la première finale majeure de la saison.

Thiem a pulvérisé une erreur de revers au début du deuxième set, permettant à Djokovic de rester amoureux et de continuer là où il était parti à la fin du premier. Devant répéter ce niveau pour rester en contact, Dominic a décroché un as dans le deuxième match pour une prise convaincante, espérant créer des dégâts au retour dans les deux prochains matchs.

Un vainqueur parfait de revers lui a envoyé 30-15 dans le troisième match, démenti par un vainqueur de coup droit de Novak qui a réussi une double faute pour offrir une chance de pause à son rival. Dominic a envoyé un revers large pour rater une grande opportunité, en créant une autre que Djokovic a sauvée avec un courageux vainqueur avant un coup droit lâche qui a donné à l’Autrichien une troisième chance de faire une pause.

Le doublé serbe a encore commis une faute pour donner le service, se retrouvant 2-1 à terre et perdant un peu de terrain dans ces moments-là. Ayant désormais un avantage clair sur le terrain, Thiem a tenu à 15 pour cimenter la pause et se déplacer 3-1 devant, remportant huit des neuf points au service jusqu’à présent dans le deuxième set.

Face à un point de rupture dans le sixième match après une autre double faute, Dominic a critiqué un vainqueur du coup droit pour sortir de prison, délivrant une prise significative et restant une pause. Le champion en titre a tenu à 15 avec un coup droit gagnant dans le septième match restant dans un déficit de pause et cherchant cette pause nécessaire à la fin du set.

Djokovic a gagné une chance de pause dans le prochain match à la suite d’un revers faible de Thiem, le convertissant grâce à un autre tir large de l’aile gauche de Dominic pour égaliser le score à 4-4 et gagner un coup de pouce massif. Un coup de pied en désordre de Djokovic offrait deux occasions de pause à Thiem dans le neuvième match, l’Autrichien convertissant le premier après un terrible coup droit de Novak pour se déplacer à nouveau devant et servir le set à 5-4.

Sans aucun signe de nervosité, Dominic a tiré un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour trois points de set, convertissant le deuxième pour égaliser le score global à 1-1 après une heure et 41 minutes. Perdant sa concentration et son élan dans les dernières étapes du deuxième set, Novak Djokovic a subi deux pauses au début du troisième pour envoyer Dominic Thiem devant, l’Autrichien faisant tout pour contrôler le rythme et forger deux sets à un avantage, en déplaçant un éloigné de la première couronne majeure.

Avec un coup de pouce de son côté, Thiem a obtenu une chance de pause au début du set après avoir forcé une erreur de Djokovic, le gaspillant avec un coup droit terrible au filet à partir d’une position idéale. Au deuxième point de rupture, Novak a pulvérisé une erreur de revers pour envoyer le rival en tête tôt, luttant pour trouver le rythme dès le premier set et garder les balles sur sa raquette.

Servant à confirmer la pause, Dominic a décroché un autre coup de fond profond et puissant pour tirer une erreur du rival et repousser une chance de pause, peignant la ligne avec son coup droit au point suivant et a ramené le match à la maison avec un gagnant de service pour se déplacer 2-0 vers le haut.

Un coup de revers en bout de ligne a fourni plus de chances de pause à un Autrichien inspiré dans le troisième match, saisissant le deuxième après une rapide erreur de coup droit de Djokovic pour se retrouver 3-0 devant, volant le service du champion en titre trois fois de suite.

Le fantastique vainqueur du lob à 30-30 dans le quatrième match a éloigné les ennuis de Thiem, dynamitant un autre as pour sécuriser le jeu et augmenter l’avantage. Djokovic a tenu avec un vainqueur du revers pour obtenir son nom sur le tableau de bord si tard dans le set, dans l’espoir de réduire le nombre d’erreurs et d’avoir des chances sur le retour dès que possible avant que le set ne disparaisse loin de lui.

Ne mettant jamais un pied de côté, Dominic a décroché un as et un revers en bas de la ligne pour remporter le sixième match, marquant sept des huit derniers matchs et créant un avantage de 5-1, forçant Novak à servir pour rester dans le set.

Le Serbe a tenu avec facilité pour prolonger le set et a créé une chance de pause dans le prochain match, nié par Thiem qui a converti le quatrième point de set lorsque le coup droit de Djokovic a trouvé le filet, se rapprochant de son meilleur titre en carrière.

À la manière d’un vrai champion, Djokovic a pris le quatrième set 6-3 contre Thiem, brisant l’Autrichien lors du huitième match et clôturant le set avec une prise parfaite pour envoyer la finale dans un match décisif. Novak a réduit le nombre d’erreurs et a coupé le courant des tirs du rival, servant bien et saisissant cette chance au retour pour rester sur la trajectoire de la huitième couronne à Melbourne.

Tout recommencé après un temps mort médical après le troisième set, Novak a réussi une belle prise dans le premier match du quatrième, n’ayant aucune marge d’erreur dans le reste de la rencontre s’il voulait défendre le titre. Dominic a répondu avec une autre prise confortable et a créé une chance de pause la prochaine fois au retour, refusée par un vainqueur de la volée de Djokovic qui a tenu à la suite d’un cordeau chanceux pour rester 2-1 devant.

Laissant ce match précédent derrière lui instantanément, Thiem a décroché un as pour une prise à 15, nivelant le score à 2-2 pour remettre la pression sur Novak. Se sentant beaucoup mieux sur le terrain maintenant, le septuple champion a forgé une emprise dont il avait grand besoin avec un vainqueur de la volée pour remporter le cinquième match, cherchant sa première interruption de service depuis le huitième match du deuxième set.

Il a atteint le point égal lors du match suivant lorsque Thiem a inscrit un revers, l’Autrichien prenant un point incroyable avec un smash gagnant et tirant un autre coup droit puissant pour une grosse prise et plus de confiance. Au service de plus d’efficacité que lors des deux sets précédents, Djokovic a retrouvé la cible pour prendre un avantage de 4-3, trouvant des points libres et ne permettant pas à Thiem de dicter le rythme au retour.

Dominic n’a pas pu suivre ce rythme dans le prochain match, frappant une double faute pour offrir à Novak deux chances de pause et pulvérisant une erreur de coup droit sur le deuxième pour envoyer le Serbe 5-3. Le champion en titre a tenu à l’amour lors de ce neuvième match pour prendre le set et forcer un décideur avec un as, gardant les chances de la huitième couronne de Melbourne en vie.

Thiem a lancé le set décisif avec une prise confortable, égalé par Djokovic qui a égalisé le score à 1-1 avec une prise en amour après un vainqueur du coup droit, ressemblant à un joueur en mission maintenant. Novak a finalement saisi sa première pause après le deuxième set du troisième match lorsque Dominic a pulvérisé une erreur de coup droit, l’Autrichien gaspillant deux chances de pause dans le prochain match qui auraient pu le ramener du côté positif du tableau de bord.

En fin de compte, Novak a survécu à ces deux points de rupture lorsque Dominic a frappé un revers de longue date, rattrapant les trois derniers matchs et se rapprochant de la ligne d’arrivée. Avec son dos poussé contre le mur, Thiem a également dû faire face à une égalité dans le cinquième match, remportant les deux points suivants pour une prise vitale et restant dans un déficit de pause.

Face à un point de rupture dans le septième match, Dominic l’a repoussé avec un gagnant de service, clôturant le match avec un autre service puissant pour rester en contact. Novak a produit un vainqueur de service dans le huitième match pour garder son avantage en vie, forçant le rival à rester pour le reste du match à 3-5.

Ne montrant aucun signe de nervosité, Thiem a tenu à 15 lorsque Djokovic a pulvérisé une erreur de revers, réduisant le déficit à 5-4 et revenant pour rester dans la compétition lors du prochain match. Il a ouvert le match avec un revers en bas de la ligne vainqueur, nié par Djokovic qui a placé un as pour un 15-15, tenant après une erreur de coup droit de Thiem pour célébrer le titre.