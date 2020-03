“Novak Djokovic a la passion d’aider les gens”

Avant la suspension pour Coronavirus, Novak Djokovic a décidé de participer au tournoi ATP 500 à Dubaï où il est arrivé en finale après avoir passé en série Jaziri, Kohlschreiber et Kachanov toujours en deux sets et après avoir annulé trois balles de match en demi-finale à la Le français Gael Monfils (quinzième match remporté par Djokovic dans sa carrière en annulant la balle de match).

En finale, il a battu le Grec Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4. “Nole” confirme en ce 2020 son invincibilité avec un bilan de 18 victoires par rapport à zéro défaites. Le numéro 1 mondial a remporté 17 titres du Grand Chelem en simple, le troisième record de l’histoire pour un joueur masculin, cinq titres de la finale de l’ATP, 34 titres de l’ATP Tour Masters 1000, 14 titres de l’ATP Tour 500 et a détenu le n °

1 place au classement ATP depuis plus de 280 semaines. Dans les tournois majeurs, il a remporté un record de huit titres de l’Open d’Australie, cinq titres de Wimbledon, trois titres de l’US Open et un titre de l’Open de France. Matt Ebden estime que plus que le tennis, Djokovic a une passion en lui pour aider les gens.

«Novak, je le sais assez bien, mais nous n’avons jamais joué et ne sommes pas très proches, mais en raison des relations avec le conseil des joueurs, etc., car il est notre président, il est facile de voir qu’il a cette passion serbe pour les gens et qu’il se bat pour des choses auxquelles il croit et qu’il aide ceux qui l’entourent “- a expliqué l’Australien dans une récente interview.

En tant que président du conseil des joueurs de l’ATP, Novak a été à l’avant-garde pour placer les problèmes des joueurs de tennis.