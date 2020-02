Novak Djokovic à propos d’un incident de “ toucher de chaussures ”: je suis désolé si je l’ai offensé ou blessé quelqu’un d’autre

Le champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic a présenté ses excuses pour présider l’arbitre Damien Dumusois suite à sa rencontre avec l’officiel lors de la finale contre Dominic Thiem.

En route pour remporter son huitième titre à Melbourne Park et le 17e trophée du Grand Chelem, Djokovic a perdu son sang-froid lors d’un deuxième set serré.

On lui a donné deux violations de temps et la seconde l’a vraiment déclenché en disant à Dumusois “vous vous êtes fait une marque dans ce match, super boulot, mec, surtout sur la seconde”.

“Vous vous êtes rendu célèbre … bravo.” Novak Djokovic poursuit son déchaînement en tapotant le pied de l’arbitre après une violation de temps. #AusOpen pic.twitter.com/jmcOjaBB4I

– Christine Vanden Byllaardt (@cvbyllaardt) 2 février 2020

Il a été suggéré après le match que le Serbe pourrait recevoir une amende pour avoir touché l’officiel, mais Djokovic en a fait la lumière lors de la conférence de presse d’après-match, en disant: «Pour avoir touché sa chaussure? Je veux dire, je ne savais pas que c’était complètement interdit. “

Cependant, il s’est excusé lundi lors du défilé des trophées à Melbourne.

«Dans un sport professionnel, il se passe des choses dont vous n’êtes évidemment pas fier. Parfois, il y a des choses qui ne vous plaisent pas et vous traversez les différentes émotions, vous traversez des hauts et des bas », a-t-il déclaré.

“Bien sûr, [I am] pas content d’avoir touché l’arbitre de chaise. Je suis désolé si je l’ai offensé ou blessé quelqu’un d’autre, mais dans le feu de la bataille, certaines des décisions qu’il a prises, ou quelque chose qui se produit, vous distraient et vous déclenchent. J’ai juste essayé de me recentrer et tout s’est bien passé pour moi.

“J’espère que les gens dans le stade et ceux qui ont regardé ont apprécié la bataille.”

