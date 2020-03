Novak Djokovic accepte la décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo jusqu’en 2021

Novak Djokovic, l’actuel numéro un mondial, estime que le Comité International Olympique et les autorités japonaises ont pris la bonne décision en annonçant que les JO de Tokyo 2020 ne se joueront qu’en 2021.

Bien qu’il ait préparé une paire de chaussures portant l’inscription «Tokyo 2020» pour les Jeux olympiques de cette année, Djokovic pense que la santé des habitants du monde est beaucoup plus importante. «J’ai pris cette photo l’année dernière au Japon.

Je suis triste que les Jeux olympiques soient reportés, mais je suis sûr que c’est la bonne décision pour la santé collective de toutes les personnes impliquées. Attendons avec impatience les Jeux olympiques de Tokyo 2021 ». a écrit Djokovic sur Instagram. La décision de reporter les Jeux olympiques a été annoncée le 24 mars par une déclaration conjointe du président du Comité international olympique, Thomas Bach, et du Premier ministre du Japon, Abe Shinzo.

“J’ai proposé de reporter d’un an et [IOC] Le président Thomas Bach a répondu par un accord à 100% “, a déclaré Shinzo Abe, Premier ministre japonais.” La propagation sans précédent et imprévisible de l’épidémie a entraîné une détérioration de la situation dans le reste du monde.

Hier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19 “s’accélère”. Plus de 375 000 cas sont désormais enregistrés dans le monde et dans presque tous les pays, et leur nombre augmente de plus en plus. l’heure”.

a été écrit dans la déclaration. «Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date au-delà de 2020 mais au plus tard à l’été 2021. , pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale ».

Bien que la situation semble horrible dans certaines parties du monde, Novak Djokovic pense que l’humanité s’en sortira et pourra même en profiter.