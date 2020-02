Novak Djokovic affronte Roger Federer et Ivan Lendl sur des séquences victorieuses exclusives

Pour marquer 20 victoires ATP d’affilée, il faut livrer son meilleur tennis en quelques semaines, voire deux mois avec un horaire réduit. En utilisant sa surface préférée, ses rivaux de rang inférieur ou sa meilleure forme en carrière, les joueurs les plus accomplis de l’ère Open ont eu au moins une ou deux séquences avec 20 triomphes ATP, avec sept joueurs se tenant au-dessus de tous les autres sur la liste exclusive.

Jimmy Connors est en tête, participant à des épreuves de rang inférieur et utilisant des défaites pour éviter les défaites lorsqu’il n’était pas à 100%. Ivan Lendl a eu sept points avec 20 triomphes consécutifs, capable de jouer à un niveau élevé sur toutes les surfaces et à l’intérieur et à l’extérieur, défiant Connors et devançant Bjorn Borg et Rafael Nadal qui sont tous les deux sur six séquences avec 20 victoires, ayant une autre course de 19 triomphes et ratant à peine une chance d’attraper le Tchèque.

Roger Federer et Novak Djokovic sont deux joueurs qui ont fait cela, le Serbe devenant le quatrième joueur avec au moins sept séquences avec 20 victoires ATP vendredi lorsqu’il a battu Gael Monfils dans une demi-finale passionnante de Dubaï, repoussant trois balles de match dans la deuxième set tie-break pour rester sur la voie gagnante.

Novak a réalisé sa meilleure descente en 2011, débutant lors de la finale de la Coupe Davis en 2010 et ne perdant qu’au printemps suivant, lorsque Federer l’a renversé en demi-finale à Roland-Garros. Il a connu deux séquences de 28 victoires en 2013-14 et 2015, en remportant une autre en 2012-13, 2015 et 2018 quand il a fait ce retour remarquable pour terminer en tant que fin d’année.

1 joueur malgré son classement hors du top 20 en juillet. Perdant contre Roger Federer lors du dernier match du tournoi à la ronde lors de la finale de l’ATP en novembre dernier, Novak a remporté trois victoires à la finale de la Coupe Davis pour lancer une autre séquence de triomphes incroyable, en ajoutant 17 en 2020 pour atteindre à nouveau le nombre magique de 20.

Perdre la fin d’année no. 1 place à Nadal, Djokovic était déterminé à revenir sur le trône de l’ATP dès que possible, terminant la saison précédente avec des victoires sur Yoshihito Nishioka, Benoit Paire et Karen Khachanov, abandonnant 15 matchs en six sets et prenant de l’élan avant 2020 qu’il a débuté lors de la première Coupe ATP.

Ouvrant la saison avec une victoire de 7-6, 7-6 sur Kevin Anderson, Novak a également survécu à des défis difficiles de Denis Shapovalov et Karen Khachanov, menant son pays vers le titre après avoir battu Rafael Nadal en finale, remportant six victoires et ajoutant 665 montre son décompte.

À l’Open d’Australie, le Serbe a défendu la couronne et a soulevé le huitième trophée de Melbourne, battant Dominic Thiem dans une merveilleuse finale après avoir traîné deux sets à un, prolongeant la séquence et se dirigeant vers Dubaï où il était le meilleur favori lors du tirage au sort.

Malek Jaziri, Philipp Kohlschreiber et Karen Khachanov n’avaient aucune chance contre le Serbe avant cet affrontement en demi-finale contre un Gael Monfils en forme qui était le meilleur joueur pour un set et demi, ayant un set et une pause d’avance avant que Novak ne tourne le tables autour pour atteindre le deuxième set tie-break, repoussant trois balles de match là-bas et naviguant à travers le décideur pour décrocher sa 20e victoire consécutive et rejoindre le groupe exclusif de joueurs qui l’ont atteint au moins sept fois.