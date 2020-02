Novak Djokovic affrontera Roger Federer et Rafael Nadal pour l’or olympique

Novak Djokovic a reconnu à Belgrade qu’il se sent “motivé et inspiré” pour que 2020 soit sa meilleure saison, même si ce sera une année olympique, ce sera très intense et avec de nombreux défis. “J’ai eu l’honneur de remporter la médaille de bronze pour la Serbie à Pékin en 2008, et je pense que le moment est venu d’en gagner une autre”, a déclaré Djokovic à la presse serbe lors d’une récente conférence de presse.

«Je ferai de mon mieux pour me préparer et être à mon plus haut niveau pour les Jeux olympiques et les tournois du Grand Chelem. J’aborderai les Jeux Olympiques comme n’importe quel autre tournoi parce que je vois que c’est la meilleure façon d’être en mesure de se battre pour l’une des médailles.

D’un autre côté, j’ai hâte de découvrir ce qu’aucun autre tournoi ne peut apporter – l’atmosphère olympique dans le village ». ‘Nole’ participera au tournoi de Dubaï en simple et en double. “Chaque match est une nouvelle opportunité pour moi d’être une version encore meilleure de moi-même.

Je pense que je peux progresser plus loin, je peux améliorer le mouvement, les retours “, a expliqué le Serbe qui recherche sa meilleure version. Djokovic a remporté 17 titres du Grand Chelem en simple, le troisième record de l’histoire pour un joueur masculin, cinq ATP Titres en finale, 34 titres ATP Tour Masters 1000, 13 titres ATP Tour 500, et a détenu le n °

1 place au classement ATP depuis plus de 275 semaines. En Majors, il a remporté un record de huit titres de l’Open d’Australie, cinq titres de Wimbledon, trois titres de l’US Open et un titre de l’Open de France.