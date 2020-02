Novak Djokovic ajoute Miami ouvert à son calendrier

Novak Djokovic jouera au Miami Open de cette année qui débute le 23 mars et se terminera le 5 avril. L’événement ATP Masters 1000 est l’un des plus grands titres de l’ATP World Tour. Miami Masters et Indian Wells Masters constituent le «Sunshine Double».

Novak Djokovic

Le Miami Open est également considéré comme l’un des plus grands tournois en dehors des Majors. Il compte l’un des nombres de spectateurs les plus élevés chaque année, à l’exception des tournois du Grand Chelem.

Confirmation de la participation de Novak Djokovic

Le Miami Open a confirmé que Djokovic participera à cette édition de l’événement. Le Serbe a un très bon bilan au tournoi, ayant remporté le Masters six fois en carrière. Djokovic, avec Andre Agassi, détient le record du plus grand nombre de titres de l’événement. Il cherchera à devenir le seul détenteur du record cette année.

L’Open de Miami est également le tout premier titre ATP 1000 remporté par Novak, en 2007. Il est depuis devenu le seul homme à remporter les 9 titres de Masters. De plus, il possède également un total de 34 titres de Masters, ce qui est le deuxième plus important de l’histoire du sport. S’il remporte à nouveau le titre cette année, il égalera le record de Rafael Nadal avec 35 titres de Masters.

Roger Federer est loin derrière avec 28 titres de Masters à son actif.

Après avoir décroché son 17e titre du Grand Chelem, le n ° 1 mondial @djokernole confirme qu’il vient à Miami!

Découvrez la course de Novak à un septième titre #MiamiOpen: https://t.co/xXZqtyT7rC pic.twitter.com/9hinzmZUbI

– Miami Open (@MiamiOpen) 4 février 2020

Novak a dit de belles choses sur l’événement après avoir confirmé sa participation.

«J’adore revenir jouer à Miami parce que c’est le domicile de certains des plus grands fans de tennis au monde.»

c’est en fait un éloge du n ° 1 mondial. Surtout compte tenu de sa relation amour-haine avec les fans de tennis en général. Miami, cependant, est quelque peu différent de la plupart des autres lieux. Les fans ici apprécient le bon tennis, et ce n’est pas mieux que le serbe.

Djokovic cherchera à poursuivre son excellent début de saison après avoir remporté la Coupe ATP et l’Open d’Australie. Bien que les courts en dur soient différents en dessous de ceux des États-Unis, c’est toujours la meilleure surface de Nole.

Roger Federer a remporté l’événement la saison dernière, qui était également son 101e titre en carrière. Il devrait essayer de défendre son titre cette année. La plupart des meilleurs joueurs joueront dans l’événement étant donné qu’il s’agit d’un tournoi Masters.