Novak Djokovic annonce un énorme don pour aider à combattre le coronavirus

Les athlètes du monde entier de divers sports font ce qu’ils peuvent pour aider en ces temps difficiles. Les joueurs de tennis sont parmi ceux-là, y compris mon héros personnel Novak Djokovic. Aujourd’hui même, il a annoncé qu’il ferait un don important pour aider les autorités médicales dans la lutte contre le COVID-19.

Le coronavirus a provoqué le chaos dans la plupart des pays de la planète. Ce n’est peut-être pas la maladie la plus meurtrière que nous ayons jamais rencontrée, mais elle se propage plus rapidement que n’importe quel feu de forêt. Le fait que le virus se propage si rapidement provoque beaucoup de chaos dans la société.

Le nombre sans cesse croissant de cas accable les institutions médicales au point où elles sont à pleine capacité. Ajoutez à cela la pénurie de ventilateurs dans la plupart des pays, et nous avons une situation sombre entre nos mains.

Novak Djokovic a donné un coup de main en ces temps de détresse.

Le N ° 1 mondial est un homme d’émotion et d’intégrité comme peu d’autres. Il n’est pas surprenant de le voir faire sa part pour aider les autorités et la communauté avec sa richesse.

Dans l’attrition, Novak regarde vers la lumière. Il recherche des solutions et maintient son optimisme et son énergie positive. Il est également le même sur les courts.

«Le combat n’est pas facile, les chiffres ne sont pas agréables, mais je suis convaincu que nous réussirons à en sortir plus forts qu’auparavant. Il est important de rester unis dans ce combat, de s’entraider, afin que nous puissions vaincre ce virus plus rapidement et plus facilement. Nous aimerions profiter de cette occasion pour inviter tout le monde à se joindre à nous et aider de nombreuses familles et personnes qui ont besoin d’aide pour survivre et retrouver la santé. »

Le Serbe fera un don d’un million d’euros par le biais de la Fondation Novak Djokovic. Le don servira à acheter plus de ventilateurs afin que les hôpitaux puissent continuer à soigner les personnes gravement malades.

🇷🇸 @djokernole & @jelenadjokovic et la @novakfoundation feront un don d’un million d’euros pour aider le peuple serbe dans la lutte contre # COVID19 👏

– ATP Tour (@atptour) 27 mars 2020

Espérons que la bonne volonté et l’aide de chacun nous permettront à tous de lutter contre le virus et de prendre rapidement le dessus.