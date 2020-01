Novak Djokovic bat Daniil Medvedev dans un affrontement épique pour envoyer la Serbie ..

La Serbie disputera la finale de la première Coupe ATP contre l’Australie ou l’Espagne après une victoire 2-0 sur la Russie au Ken Rosewall Arena de Sydney. Dusan Lajovic a livré le point d’ouverture pour les Serbes avant que Novak Djokovic et Daniil Medvedev ne produisent un choc épique que le monde n’a pas.

2 a gagné après deux heures et 47 minutes pour propulser son pays dans le match pour le titre dimanche. Dans le premier match, Dusan Lajovic a décroché sa quatrième victoire en simple à l’ATP Cup, contre le numéro un mondial. 17 Karen Khachanov 7-5, 7-6 en une heure et 48 minutes.

Après avoir remporté le titre à Umag l’été dernier, le Serbe n’a remporté que quatre victoires à la fin de la saison, commençant tout en 2020 et montrant ses capacités contre le Russe mieux classé, ne perdant que 15 points au service et ne faisant jamais face à un point de rupture pour augmenter la pression sur Karen tout le temps.

Khachanov était là pour se battre, mais son deuxième service l’a finalement laissé tomber, subissant une pause dans les phases finales de l’ouvreur et ne parvenant pas à égaler le rythme du rival au deuxième set tie-break pour propulser Dusan sur la ligne d’arrivée.

Il n’y avait rien pour séparer les concurrents dans les 11 premiers matchs et Karen a eu une énorme chance de faire un tie-break, perdant pas moins de six points de match à 5-6 avant que Lajovic ne convertisse la seule occasion de pause avec un revers en bas de la ligne pour un 7-5 en 50 minutes.

Les retourneurs n’ont pas pu atteindre au moins une égalité dans le set numéro deux et c’est le Serbe qui a joué avec moins de pression sur le dos lors du bris d’égalité, décrochant un coup droit sur la ligne gagnante pour ouvrir une avance de 3-0 et un vainqueur de service. qui lui a envoyé 5-0 devant.

Au huitième point, Lajovic a forcé une erreur de Khachanov pour sceller l’accord et apporter le premier point à la Serbie avant le choc prévu entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Le sixième affrontement entre deux grands rivaux s’est avéré être une guerre ouverte que Djokovic a remporté 6-1, 5-7, 6-4 en près de trois heures de tennis incroyable des deux côtés, remportant sa cinquième victoire en simple de la saison et en ajoutant plus montre son décompte.

Novak a gagné 15 points de plus que Daniil grâce à ce set d’ouverture, mais a dû travailler pour chaque point dans les sets deux et trois, car le jeune l’a poussé aux limites jusqu’au tout dernier moment pour l’un des meilleurs trois-setters de la saison qui A juste commencé.

Ils ont tous deux fait face à 11 occasions de pause et Djokovic a offert un meilleur tennis dans ces moments cruciaux pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester sur la trajectoire du titre. C’était le tennis de premier ordre de Novak lors du premier match, le prenant en un peu plus d’une demi-heure avec des pauses dans les matchs quatre et six après avoir contrôlé le rythme des rallyes et apprivoisé complètement les tirs du rival.

Ils ont échangé des pauses au début du deuxième set, Daniil en assurant un autre au quatrième match après une erreur de coup droit du Serbe. Djokovic a retiré la pause dans le septième match et a atteint quatre égalités au retour deux matchs plus tard, incapable de faire un pas supplémentaire et de créer des opportunités de pause.

Daniil a répondu avec une pause dans le match 12 grâce à un revers de la ligne gagnante, volant le set 7-5 après environ 75 minutes et espérant plus de la même chose dans le décideur. Là-bas, Medvedev a perdu des points de match à 2-2 et s’est cassé après un point incroyable et un vainqueur de la volée de Novak qui a fait éclater la foule de joie.

Servant pour la victoire à 5-4, Novak a repoussé quelques occasions de pause, convertissant la deuxième balle de match pour s’allonger sur le terrain et commencer une célébration massive avec ses coéquipiers.