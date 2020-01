Novak Djokovic bat Diego Schwartzman pour rester.

N ° mondial 2 Novak Djokovic a terminé son 11e quart de finale de l’Open d’Australie et son 46e au classement général, battant Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 6-4 en deux heures et six minutes. Après cette performance chancelante au premier tour contre Jan-Lennard Struff, Novak a été l’un des joueurs à battre à Melbourne, battant trois rivaux courts (Tatsuma Ito et Yoshihito Nishioka aux tours deux et trois) pour se retrouver dans les huit derniers et mettre la pression sur Roger Federer et Rafael Nadal.

Le Serbe n’a pas pu gagner autant de points derrière le premier service que lors des deux tours précédents, mais cela a quand même suffi à n’accorder à Schwartzman qu’une seule pause de service, augmentant la pression sur l’Argentin qui n’a pas pu le supporter, malgré les neuf victoires. se couche lors des rencontres précédentes à Melbourne Park cette semaine.

Djokovic a touché près de 40 vainqueurs et 31 fautes directes, offrant quatre pauses et économisant de l’énergie pour les prochains tours contre un adversaire coriace qui n’est jamais facile à battre. Apprivoisant bien ses tirs, Novak n’a pas fait face à un point de rupture dans le premier set, attendant une chance sur le retour et la saisissant dans le huitième match lorsque Diego a marqué un revers après deux points de match manqués.

Servant à 5-3, Novak a tenu à 30 avec un gagnant de service pour saisir le premier match en 38 minutes, ouvrant le deuxième set avec une double pause et un avantage de 3-0. Perdant du terrain dans ces moments, Schwartzman a subi la troisième pause consécutive à 0-2 lorsque sa volée a trouvé le filet, perdant six matchs consécutifs avant de reculer d’une pause au quatrième match avec un vainqueur du revers pour mettre fin à sa chute et obtenir le nom sur le tableau de bord dans le deuxième set.

Ils ont tous deux bien servi dans les matchs restants et Novak a clôturé le set avec trois gagnants à 5-4 pour faire un autre grand pas vers la ligne d’arrivée. Revenant à 2-2 dans le set numéro trois, Djokovic a réussi une pause amoureuse et a sauvé une chance de pause dans le prochain match pour confirmer l’avantage et se rapprocher de la victoire.

Face à trois occasions de pause dans le septième match, Diego a creusé profondément pour les repousser tous et rester dans un déficit de pause jusqu’au dixième match lorsque Novak s’est tenu amoureux d’un vainqueur de service pour passer au tour suivant où il joue contre Milos Raonic.