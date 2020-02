Novak Djokovic bat Dominic Thiem en cinq sets pour remporter le huitième Open d’Australie

En entrant dans la finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a été un énorme 16-9 en finale du Grand Chelem. Son adversaire, Dominic Thiem, n’était que de 0-2. Djokovic est un grand de tous les temps, sur les talons des records actuellement détenus par Roger Federer et Rafael Nadal. Thiem est un homme fort de 26 ans qui attend sa première vraie percée.

Il y avait des signes pour Thiem, cependant, que cette année allait finalement être différente. Tout d’abord, il a terminé 2019 en tant que meilleur joueur en tournée, remportant l’épreuve 500 à Vienne, puis les finales ATP, qui comprenaient une victoire sur Djokovic. Le plus important, cependant, est ce que Thiem a fait en quart de finale ici. Ses deux dernières défaites en finale du Grand Chelem sont survenues contre Rafael Nadal, à l’Open de France chacune des deux dernières années. L’Autrichien a vengé ces pertes en quart de finale de l’Open d’Australie, éliminant Rafael Nadal en quatre sets en remportant trois bris d’égalité. En fait, Thiem a remporté cinq sets décisifs lors de ses matches de quart de finale et de demi-finale, une statistique impressionnante à part entière.

Mais que se passerait-il en finale? Thiem était-il prêt à répondre pleinement à la pression? Djokovic lui en donnerait-il même l’occasion? Et si Thiem était dans une position stressante avec une chance de gagner, serait-il capable de garder ses nerfs et de passer à travers? Il y avait certainement des signes de vulnérabilité pour Djokovic plus tôt dans le tournoi, comme son match d’ouverture contre Jan-Lennard Struff. Pourtant, il est loin de perdre un match, et son meilleur niveau est presque imbattable à Melbourne. Qu’avait la finale en réserve?

Dominic Thiem contre Novak Djokovic

Deux premiers sets

Thiem a ouvert le match un peu serré, et Djokovic semblait être en forme impressionnante. L’Autrichien a réussi à se mettre en position décente dans ses matchs de service, mais il n’a pas pu les clore. À maintes reprises, Thiem dilapiderait les points de rupture avant de se diriger vers le diable, et Djokovic a remporté une pause précoce et a pris une avance rapide de 3-0. Même si le Serbe était dans chaque match de service Thiem, il ne pouvait pas prolonger cette avance. Après un match de mauvais service rapide de Djokovic et quelques prises Thiem, nous étions de retour à 4-4.

Puis, comme un champion comme Djokovic a l’habitude de le faire, il a frappé. Encore une fois, alors qu’il servait 4-5, Thiem n’a pas pu convertir un point de jeu. Deux erreurs non forcées et une double faute intempestive plus tard, et Djokovic avait le premier set 6-4.

Le deuxième set était en quelque sorte une image miroir du premier, mais avec quelques drames supplémentaires. Thiem fit une pause tôt et semblait tenir le service beaucoup plus facilement. Il a joué un mauvais match pour se faire battre, et Djokovic a déclenché un rugissement alors qu’il se brisait pour 4-4. Dans le jeu de service suivant, Djokovic a été frappé avec deux violations de temps pour le chronomètre de service épuisé. Il était clairement agité, s’est cassé, puis Thiem a tenu pour prendre son propre set 6-4.

Troisième et quatrième sets

Les choses ne se sont pas améliorées pour Djokovic à partir de là. Il a été brisé deux fois pour commencer le troisième set, ce qui signifie que Thiem a remporté un total de six matchs consécutifs depuis que Djokovic a récupéré la pause dans le deuxième set. Le Serbe semblait également avoir une sorte de problème physique, alors qu’il tentait de raccourcir les points et avait même le médecin sur le court. Djokovic a réussi à tenir deux fois, mais Thiem n’a pas faibli. Il a montré quelques nerfs et a dû se battre à travers quelques égalités et points de rupture, mais il a quand même servi le set à 6-2.

Djokovic a pris une pause médicale pour commencer le quatrième set, ce qui n’était pas un grand signe. Il a pu continuer à frapper les premiers services, cependant, et a tenu sans trop de problèmes. Les nerfs ont clairement commencé à atteindre Thiem, et il a joué un mauvais match pour donner la pause tout en servant 4-3. Une prise rapide plus tard, et nous allions cinq.

Cinquième set

Le service de Djokovic est resté fort tôt, et Thiem a joué un autre match de mauvais service pour la deuxième fois sur la ligne. Soudain, Djokovic avait une avance de 2-1 et était à quatre prises d’un autre titre. Les nerfs de Thiem le touchaient toujours clairement – il allait pour ses tirs, mais les frappait nulle part aussi régulièrement que d’habitude. Thiem se battait pour chaque match de service, mais tant que le service de Djokovic restait fort, il ne pouvait pas faire grand-chose. Le premier service a un peu déserté le Serbe dans le match 4-3, mais il a quand même réussi à tenir.

Thiem a eu une dernière chance de forcer Djokovic à servir le match, et il l’a facilement pris. Dans l’un de ses matchs de service moins stressants du match, Thiem a tenu à 15 pour porter le set à 5-4.

Djokovic est un grand de tous les temps pour une raison, cependant. Les nerfs devaient sûrement le déranger, mais il ne l’a pas montré. Ses premiers services n’arrêtaient pas d’arriver, et Thiem ne pouvait pas faire grand-chose. L’Autrichien s’est battu jusqu’au bout, mais il n’a eu aucune réponse. Cela a pris cinq sets et près de quatre heures, mais Novak Djokovic est devenu huit fois champion de l’Open d’Australie.

Et ensuite?

Thiem est maintenant à 0-3 en finale du Grand Chelem, et peut commencer à douter quand son heure sera enfin venue. Il est clairement l’un des meilleurs joueurs au monde, mais l’incapacité à surmonter la bosse majeure doit lui peser. Andy Murray a réussi à remporter trois tournois majeurs après un début similaire à sa carrière en Grand Chelem, donc l’espoir n’est pas perdu. Mais cela doit être décourageant.

Novak Djokovic est maintenant assis à 17 championnats majeurs, deux derrière Rafael Nadal et trois derrière Roger Federer. Il sera l’un des deux meilleurs favoris de chaque tournoi majeur et le restera dans un avenir prévisible. Va-t-il dépasser le total de Federer quand tout sera dit et fait? Pour l’instant, ça y ressemble. Et son record de huit Open d’Australie restera inégalé pendant très longtemps – potentiellement pour toujours.

