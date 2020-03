Novak Djokovic bat Grigor Dimitrov pour un départ de 15-0

Après être devenu le dirigeant du tennis masculin en 2011, Novak Djokovic a remporté un titre majeur et trois couronnes Masters 1000 au cours de la prochaine année pour rester sur la bonne voie, dominant Roger Federer pour terminer en fin d’année.

1 pour la deuxième année consécutive. Novak a remporté les cinq matches de la finale de l’ATP à la fin de la saison, battant Federer en finale et prenant de l’ampleur avant 2013, où il était le joueur à battre avec Rafael Nadal.

Le Serbe a été le joueur le plus efficace au cours des deux premiers mois, conquérant l’Open d’Australie et Dubaï et se dirigeant vers Indian Wells avec un score parfait de 13-0 jusqu’à présent dans la saison. L’année précédente, John Isner avait triomphé de Djokovic en demi-finale dans le désert pour stopper la progression du Serbe, Novak cherchant une nouvelle descente et répétant le titre remporté en Californie en 2011.

Dans le premier test, le monde no. 1 a battu Fabio Fognini en trois sets, opposant Grigor Dimitrov à l’un des matches du troisième tour. Djokovic a renversé Dimitrov à Shanghai l’automne dernier et a également remporté la victoire dans celui-ci, marquant un triomphe de 7-6, 6-1 en 68 minutes pour la place en huitièmes de finale et sa 18e victoire consécutive.

Novak a mieux joué au premier et au deuxième service, repoussant une chance sur deux et forçant Grigor à répéter la même chose s’il voulait rester en contact. Dimitrov était prêt à suivre le rythme de Djokovic dans le premier set avant que le Serbe ne se précipite vers la ligne d’arrivée, bouclant le deuxième en un rien de temps et restant sur la piste du titre.

Le Bulgare s’est tenu amoureux lors du premier match avant que Novak ne fasse de même lors du deuxième match après un coup droit sur le vainqueur de la ligne qui l’a placé au tableau de bord. Grigor a réussi une autre bonne prise dans le troisième match et a créé trois occasions de pause dans le suivant, convertissant le deuxième suite à une erreur de coup droit de Novak pour ouvrir un écart de 3-1.

Contrôlant le rythme jusqu’à présent, Dimitrov a tenu à 15 pour aller plus loin devant, de mieux en mieux après seulement 12 minutes. Avec plus de problèmes potentiels dans le sixième match, Djokovic a attrapé quatre points d’affilée pour s’emparer d’un vainqueur de service avant que Grigor ne tienne après quelques égalités pour prolonger l’avance à 5-2.

En l’absence d’erreurs, Novak s’est assuré une pause dans le neuvième match suite à une double faute coûteuse du Bulgare au pire moment, permettant à Djokovic d’égaliser le score à 5-5 avec un vainqueur de service. Les deux joueurs ont livré des prises confortables pour établir un tie-break où Djokovic a forgé un avantage de 5-0 après trois mini-pauses, assurant le set au 11e point lorsque le Bulgare a pulvérisé une erreur de revers.

Ils ont tous les deux fait trop d’erreurs dans le premier match et c’est le joueur le mieux classé qui a trouvé le moyen de surmonter le déficit et de l’emporter, prenant un élan massif avant le deuxième set où il a tenu à 15 ans lors du premier match après un service non retourné.

Perdant complètement du terrain, Grigor a commis une erreur de coup droit pour subir une pause dans le deuxième match, Novak allant plus loin après un autre service en plein essor dans le troisième match. Avec la ligne d’arrivée clairement en vue, Djokovic a produit une autre prise fine et a saisi une pause à 15 pour éloigner un match de la victoire.

Servant à 5-1, Novak a licencié quatre vainqueurs de service pour sceller l’accord et avancer régulièrement au prochain tour, améliorant son score de 2013 à 15-0.